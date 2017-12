Bitcoin premašio vrijednost od 14.000 dolara

Kriptovaluta Bitcoin jutros je prekoračila vrijednost od 14.000 dolara.

Vrijednost Bitcoina proteklih mjeseci je rasla velikom brzinom čemu svjedoči činjenica da je u samo nekoliko dana njegova vrijednost povećana za otprilike 4.000 dolara.

Rast vrijednosti je najvjerovatnije uzrokovan povećanjem aktivnosti kupaca tokom proteklih dana i prazničnih popusta koji polako kreću.

Bitcoin rises above $14,000 on Bitstamp to record high https://t.co/E9HR2kaG2J pic.twitter.com/p4LkEGIgj2