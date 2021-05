Brašno i hljeb zamijesiće veće cijene

BANJALUKA, SARAJEVO - Cijene životnih namirnica u BiH rastu u posljednjih nekoliko mjeseci, a da građane očekuje novi udar po novčanicima, govore najave da se u narednom periodu očekuje poskupljenje onog osnovnog - brašna i hljeba.

Ulje, meso i gorivo samo su neki od proizvoda koje građani svakodnevno koriste, a čije cijene posljednjih mjeseci i dana bilježe rast.

Zoran Kos, predsjednik Udruženja mlinara Republike Srpske, ističe da je u BiH prisutno rekordno povećanje cijena uljarica i žitarica, a kako kaže, prema prognozama, rast se nastavlja.

"Cijene žitarica dostigle su svoj maksimum u posljednjih 10 godina i evidentno je da će doći do poskupljenja brašna i pekarskih proizvoda", najavljuje Kos i ističe da sada pšenica po toni košta 220 evra.

Dodao je da je prošle godine u toku žetve cijena pšenice iznosila 140 do 150 evra po toni, dok će ove godine sigurno iznositi i preko 170 evra po toni.

"Na veće cijene uticali su sama ponuda i potražnja kao i vremenski uslovi", kazao je Kos.

Da će rast cijena žitarica uticati da dođe do poskupljenja hljeba i pekarskih proizvoda, potvrdio je i Radenko Pelemiš, predsjednik Udruženja mlinara i pekara regije Bijeljina.

"Realno je očekivati da će i naši proizvodi biti skuplji barem za 10 odsto, jer je došlo do većih cijena žitarica na svjetskom tržištu za 30 odsto", kazao je Pelemiš za "Nezavisne".

Dodaje da je prisutan rast cijena nafte i naftnih derivata, pa se može očekivati, kako kaže, da će i cijena pšenice u narednom periodu doživjeti skok.

"Mi ćemo nastojati da sadašnje cijene zadržimo onoliko koliko budemo mogli, odnosno da možemo pokriti realne troškove bez ikakve dobiti, ali sigurno je da ćemo morati da korigujemo cijene", kazao je Pelemiš.

Ističe da je teško prognozirati bilo šta, jer cijene se mijenjaju iz dana u dan.

"Kako se budu kretale cijene energenata i sirovina, mi ćemo morati korigovati naše cijene", ponovio je Pelemiš.

Da je poskupjelo i pileće meso, kaže Maid Jabandžić, direktor Mesne industrije "Madi" Tešanj.

"Posljednjih dana došlo je do porasta cijena piletine, ali budući da se bilježi stalno poskupljenje žitarica, možemo očekivati da se rast cijena nastavi i u narednom periodu", kazao je Jabandžić i dodao da cijena cijelog pileta iznosi od četiri do 4,20 KM.

Igor Gavran, ekonomski analitičar, kaže da je domaća proizvodnja većine žitarica minimalna i dijelom se izvozi, tako da eventualnim nižim cijenama ne može bitno uticati na cijene brašna i gotovih proizvoda u BiH.

Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore RS, potvrdio je za "Nezavisne" da je u prethodnim danima došlo do većih cijena goriva, te da se takav trend očekuje i u narednom periodu.

"Svi distributeri naftnih derivata na benzinskim pumpama su povećali maloprodajne cijene u prosjeku od dva do pet feninga u zadnjih nekoliko dana. Trenutne cijene naftnih derivata na benzinskim stanicama u Republici Srpskoj se kreću 1,89 - 2,09 KM za BMB95 i 1,89 - 2,05 KM za ED5, TNG 1,04 - 1,16 KM, što znači da je prosjek ispod dvije KM. Značajan je rast ulaznih cijena, odnosno nabavnih iz rafinerija i ostalih izvora snabdijevanja, i to se odrazilo i na tržište", kazao je Trišić.

Prognozira se dalji rast, te da će u narednim danima cijene benzina i dizela na svim pumpama ići preko dvije KM.

"Ovo je neminovno iz razloga konstantnog povećanja nabavnih cijena u zadnjih 25 dana, a u ovom momentu mnogi distributeri rade sa minimalnim maržama koje nisu dovoljne za funkcionisanje i pozitivno poslovanje", pojašanjava Trišić.

Podsjeća da je u RS i Federaciji BiH i dalje na snazi ograničenje marže na naftne derivate u maloprodaji 0,25 KM i veleprodaji 0,06 KM, ali da se trenutne marže kreću daleko ispod neophodnog radi pozitivnog poslovanja.

"S obzirom na to da se najavljuje otvaranje granica u EU i trend je popuštanja mjera protiv pandemije, mislim da će to sve zemlje iskoristiti da se makroekonomski parametri vrate na bar približan nivo kao u periodu prije pandemije i na taj način podstaći potrošnju, a samim tim i povećati prihode kompanija. U svakom slučaju, cijene nafte će rasti i to je trend koji nas očekuje u narednih dva do tri mjeseca", pojasnio je Trišić.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja za zaštitu potrošača DON Prijedor, navela je za "Nezavisne" da je očekivano da cijene osnovnih namirnica budu više jer je došlo do poskupljenja nafte na svjetskom tržištu.

Dodala je da, budući da cijene žitarica unazad nekoliko mjeseci rastu, pravo je čudo što brašno i hljeb još nisu poskupjeli.

"Ovo je jedan ogroman udar na džep građana, jer poskupljenja ne prate naše plate i penzije. Definitivno je poskupljenje veliki problem za ogroman broj potrošača", istakla je Marićeva.