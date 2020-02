Brčko povuklo "ne" ruskim lijekovima

BANJALUKA, BRČKO - Vlada Brčko distrikta od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH zatražila je da se glas njihovog člana u Komisiji za lijekove u vezi s uvozom ruskih lijekova u BiH smatra nevažećim.

Inače, član Komisije za lijekove i medicinska sredstva BiH iz Brčko distrikta je, za razliku od nekoliko puta ranije, na sjednici u srijedu glasao protiv odluke da ruski lijekovi dođu u BiH, i to bez ikakvog obrazloženja.

Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta, rekao je za "Nezavisne" da je član Komisije za lijekove bio obavezan da obavi konsultacije sa Vladom distrikta i s njim kao gradonačelnikom, ali da to nije uradio, te da je iz tog razloga zatražio od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da se njegov glas smatra nevažećim.

"Imamo internu odluku o načinu predstavljanja Brčko distrikta u tijelima na nivou BiH. Jedan je aspekt taj što mi gubimo mogućnost nabavke jeftinijih lijekova, koji, kako sam informisan, zadovoljavaju sve stručne kriterijume, a drugi je problem za nas u Brčkom način predstavljanja Brčkog u tijelima BiH. To može biti veoma opasan presedan da se neko počne ponašati kao slobodan strijelac", rekao je Milić za "Nezavisne", dodajući da će se nastaviti interna konsultacije te da će sve, pa i dalje izjašnjavanje člana iz Brčkog, zavisiti od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Kako su nam pojasnili dobro upućeni u cijeli proces, odluka o uvozu ruskih lijekova u BiH mogla bi biti donesena sljedeće sedmice, s obzirom na to da je Aleksandar Zolak, direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, taj koji donosi konačnu odluku.

"Direktor treba da dobije zapisnik sa sjednice Komisije i na osnovu rasprave sa sjednice, novih okolnosti u vezi s glasom iz Brčko distrikta te mišljenja eksperata donijeće konačnu odluku", ispričao je izvor "Nezavisnih".

Odluku Komisije za lijekove koja na posljednjoj sjednici nije podržala uvoz ruskih lijekova komentarisao je i Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, koji je rekao da ne postoji nijedan razlog da se zabrani uvoz tih lijekova u BiH, naglašavajući da bi bilo razumno ponuditi alternativu građanima koji ogroman novac troše za skupe medikamente. On je rekao da se radi o lijekovima ruskih proizvođača koji su prisutni na evropskom tržištu i potpuno ispunjavaju evropske standarde, a na prostoru BiH bi bili jeftiniji od 25 do 30 odsto u odnosu na one koje BiH uvozi od drugih proizvođača.

"To je priča koja dugo traje. Neshvatljivo je da lobiji koji drže monopole za lijekove to ne dozvoljavaju. Mi smo vidjeli šansu u tome, jer su ti lijekovi po standardima isti kao oni koji se prodaju u EU, a bili bi jeftiniji i za građane i za javni sektor i za privatnike", rekao je Dodik.

Podsjećanja radi, na posljednjoj sjednici Komisije za lijekove BiH koja je savjetodavno tijelo za dolazak ruskih lijekova bilo je sedam članova iz Republike Srpske, dok su sedam članova iz Federacije BiH i jedan član iz Brčko distrikta bili protiv. Zanimljivo je da je u svim ranijim glasanjima član iz Brčkog bio za to da ruski lijekovi dođu u BiH, ali je na kraju bez ikakvog obrazloženja promijenio svoju odluku.

U ovoj komisiji još ranije su, po zahtjevu bijeljinske firme ICM, glasali za dolazak ruskih lijekova, međutim članovi iz Federacije BiH tražili su da se o njima izradi ekspertsko mišljenje, koje je i počeo raditi stručnjak iz Slovenije, ali je na kraju odustao i sve je prebačeno stručnjaku iz Srbije koji je na kraju izradio mišljenje da se radi o bezbjednim i efikasnim lijekovima.

Donošenje odluke o ruskim lijekovima obilježila je i iznenadna ostavka Tijane Kovačević, tadašnje predsjednice Komisije, pravdajući to budućim poslovima koje planira raditi, a kojima bi članstvo u Komisiji bilo smetnja. Nakon njene ostavke, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS Stručnom savjetu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH predložilo je Mirka Stanetića, bivšeg direktora UKC RS u Banjaluci, koji je dobio jednoglasnu podršku za imenovanje.