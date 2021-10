Britanski supermarketi na police stavljaju povrće od kartona

Supermarketi u Velikoj Britaniji koriste kartonske slike voća, povrća i drugih namirnica kako bi popunili praznine na policama zbog problema s snabdijevanjem, piše Guardian.

Tesco je počeo koristiti slike šparoga, mrkve, narandže i grožđa što je izazvalo ismijavanje na društvenim mrežama.

"Mmmm, ukusne fotografije šparoga", napisao je jedan korisnik Twittera.

Drugi se rugao prevelikim slikama, prenosi portal Index.

"Sviđa mi se što šparoge narastu do ove veličine u Velikoj Britaniji. To je do naše klime, siguran sam", piše.

Kupci su uočili lažne mrkve u Fakenhamu, kartonske šparoge u Londonu, slike naranči i grožđa u Milton Keynesu i 2D boce s tekućinom za pranje u Cambridgeu.

Sve se to događa zbog nedostatka radnika što dovodi do niske dostupnosti nekih artikala u supermarketima.

Bryan Roberts, analitičar maloprodaje u Shopfloor Insights -u, rekao je da je tek u posljednjih godinu dana počeo primjećivati ​​kartonske izreze svježih proizvoda, ali je rekao da su slične taktike već neko vrijeme u primjeni.

"To je postalo sasvim uobičajeno. Nije to samo zbog nestašice, već zato što su mnoge veće trgovine sada jednostavno prevelike", kaže.

Rekao je da se radi o tek jednoj u nizu taktika koje se koriste za popunjavanje prostora.

Tesco tvrdi da korištenje slika voća i povrća nije povezano s nedavnim problemima u lancu snabdijevanju.

Supermarketi i proizvođači smanjili su asortiman različitih vrsta tjestenine, kafe ili čajeva koje prodaju kako bi olakšali protok robe.

Neki glomazni i ne baš isplativi artikli, poput flaširanih gaziranih pića i vode, takođe su gurnuti prema dolje na listi prioriteta isporuke zbog nedostatka vozača, što znači da bi na policama moglo biti veće praznine nego inače.

Rast internet kupovine u međuvremenu je doveo do toga da mnogi supermarketi više nisu skladištili neprehrambene artikle poput televizora, CD-a ili kuhala za vodu, što su nekad činili, ostavljajući prazan prostor koji mnogi nisu uspjeli napuniti alternativnim proizvodima.

Kartonski izrezi skupih predmeta kao što su deterdženti, proteinski prašci i alkoholna pića poput džina takođe se ponekad koriste za sprečavanje krađe u prodavnicama. Slike artikala stavljaju se na police kako bi se označila dostupnost, a kupci dobiju stvarni proizvod na kasi.