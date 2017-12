Carlsberg BH postao oficijelni distributer Erdinger piva u BiH

Za tržište Bosne i Hercegovine kompanija Carlsberg BH postala je oficijelni distributer originalnog njemačkog premium piva Erdinger Weissbier, najprodavanijeg pšeničnog piva u svijetu.

Sa tradicijom dugom više od 130 godina, danas se ovo bavarsko pivo prodaje u više od 95 zemalja svijeta. Misija najveće njemačke porodične pivare, koja glasi „Uživaj u životu sa Erdingerom“, tako je uspješno ostvarena u Švicarskoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Irskoj, SAD-u, Nizozemskoj, Kanadi, Brazilu, Koreji, Singapuru, Kini i brojnim drugim zemljama, među kojima je i BiH.

Godišnje Erdinger plasira 1,81 milion hektolitara piva, što ga svrstava u kategoriju najvećeg proizvođača na svijetu. Zahvljujući modernom postrojenju za punjenje u jednom satu uspiju napuniti čak 110.000 boca.

Sastojci vrhunske kvalitete i iskustvo najboljh majstora varenja pšeničnog piva, razlog su izvrsne kvalitete Erdingera. Prirodni hmelj, kvasac top kvalitete za fermentaciju, više od 50% pšeničnog slada i visokokvalitetna voda iz vlastitih izvora pivovarne, dva bunara dubine 160 metara, gdje se za jedan litar Erdingera koristi 3,5 litra vode, glavne su odlike bavarske vještine varenja piva. Njena posebnost i prepoznatljivost krije se u vrhunskoj fermentaciji, gdje pivo specijalno sazre u bočici na tradicionalan način, baš kao i šampanjac.

Kvalitet i okus su na prvom mjestu zacrtanih vrijednosti Erdingera, a iz portfolija ljubitelji piva mogu pronaći pravi okus za sebe.

Erdinger Weissbier, svijetlo pivo, vre u skladu sa tradicionalnim receptom i Bavarskim zakonom o čistoći. Snaga ovog premium pšeničnog piva leži u harmoničnom balansu različitih aroma. Nježno začinjena pšenica i aroma kvasca miješa se sa blago gorkim hmeljom, a poželjni nivo ugljen-dioksida osigurava njegovu tipičnu živost.

Erdinger Dunkel, crno pivo idealno je u kombinaciji sa jelima od mesa i uz deserte, a Erdinger Alkoholfrei, uz osvježavajući voćni okus bogat je vitaminima i ima znatno manji broj kalorija. Kao broj 1 bezalkoholno pivo u svijetu, osvježavajući izotonik, omiljeni je izbor sportista.

Na tržištu BiH naći će se Erdinger svijetlo pivo u nepovratnoj staklenoj boci od 0,33l i 0,5l te u limenci od 0.5l. Erdinger tamno pivo bit će u prodaji u nepovratnoj staklenoj boci od 0,33l i 0,5l, a bezalkoholno u nepovratnoj staklenoj boci od 0,33l i u limenci od 0,5l. Erdinger svijetlo pivo u buradima od 30 litara bit će u distribuciji za ugostiteljske objekte.

heat beer lies in the harmonious balance it achieves between the various aromas. Gently spicy wheat and yeast aromas blend with mildly bitter hops. The invigorating carbon dioxide ensures its typical liveliness. A premium beer whose full-bodied yet elegant character leaves a lasting impression of ultimate Bavarian enjoyment. A truly unique wheat beer!

ERDING Tradicionalno sazreo u boci - poput šampanjca. ERDINGER Weissbier sa finim kvasom se pere u skladu sa tradicionalnim receptom i strogo u skladu sa Bavarian Purity Law.ER Weißbräu allows its top-fermenting specialty to mature in the bottle in the traditional manner, just like champagne. This wheat beer from Erding offers more than just sparkling refreshment – it gives a true taste of Bavaria.