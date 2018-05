Cijena goriva u FBiH ide nebu pod oblake

SARAJEVO - Distributeri nafte i naftnih derivata u Federaciji BiH od 4. maja do danas su Federalnom ministarstvu trgovine podnijeli više od 300 zahtjeva za promjenu maloprodajne cijene naftnih derivata.

Ovo je juče "Nezavisnim" potvrdila Lela Glibo, šefica Odsjeka za analizu tržišta u Ministarstvu trgovine FBiH, i istakla da se zahtjevi odnose na povećanje od pet do deset feninga po litru goriva.

Glibo dodaje da prateći kretanje cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu evidentno je kako porast cijene sirove nafte na svjetskom tržištu najčešće automatski utiče i na porast cijene naftnih derivata na domaćem tržištu.

"Na visinu cijene u BiH, takođe, utiču i drugi faktori, kao što su kurs dolara, rafinerijske cijene derivata, kao i izmjena normative u pogledu visine javnih prihoda koji su sadržani u cijeni naftnih derivata", dodala je Glibo, najavivši tako povećanje cijena goriva. Konstatovala je da je obaveza privrednih subjekata da obavijeste Ministarstvo trgovine o promjeni cijena.

Prema svemu ovome, građani u Federaciji BiH mogu očekivati da će, nakon što su ove sedmice cijene goriva narasle između pet i deset feninga, naredne sedmice doći ponovo do povećanja maloprodajnih cijena naftnih derivata u istom iznosu.

Sadašnje cijena goriva u FBiH su eurodizel 2,11 KM po litru, euro 95 i eurodizel 5 od 2,21 do 2,26, te auto-plina 1,11 KM. To znači da će nakon poskupljenja, i ako poskupi za najniže traženi iznos od pet feninga, eurodizel koštati 2,16 KM, euro 95 i eurodizel 5 od 2,26 do 2,31 i auto-plin 1,16 KM.

Zoran Berak, sekretar Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori RS, ističe za "Nezavisne" da se cijene naftnih derivata u Republici Srpskoj zasad neće povećavati.

"Mi smo pretprošle sedmice povećali cijenu goriva po litru za sedam feninga. Zasad više nećemo, ukoliko se cijena nafte ne promijeni na svjetskom tržištu, a time i u rafinerijama", kazao je Berak.

On je ranije "Nezavisnim" kazao da je cijena goriva u RS i dalje mnogo niža nego u FBiH, čime je još jednom postalo jasno da distributeri nafte i naftnih derivata u RS posluju s najmanjom maržom u regionu.

Inače ovo će od februara biti četvrto poskupljenje goriva u BiH. Prvo su, nakon što je 1. februara na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama BiH, pumpadžije u cijeloj BiH cijenu goriva podigle za 18 feninga po litru, a drugi val poskupljena bio je polovinom prošlog mjeseca samo u RS, kada su cijene skočile u prosjeku sedam feninga, a treće poskupljenje bilo je ove sedmice u FBiH kada su cijene skočile od pet do 10 feninga zavisno od distributera.

Takođe, cijene nafte su juče porasle za više od tri odsto na troipogodišnji maksimum, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp napustio nuklearni sporazum s Iranom i najavio sankcije "najvišeg stepena" protiv te članice Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC). Cijena sjevernomorske nafte brent porasla je za 2,15 dolara ili više od 2,8 odsto na 77,20 dolara za barel, što je najviši nivo od novembra 2014. godine, dok je američka laka nafta WTI poskupjela za 1,90 dolara ili skoro 2,8 odsto na 70,96 dolara, što je blizu rekorda koji je posljednji put zabilježen krajem 2014. godine.