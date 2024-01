Cijena kirije za luksuzni stan u Banjaluci dosegla 2.300 KM

BANJALUKA, TREBINJE - Cijene kirija za iznajmljivanje stanova u gradovima širom Srpske porasle su za skoro 20 odsto u odnosu na raniji period, ističu naši sagovornici i dodaju da cijene variraju u zavisnosti od lokacije i površine stana, pa tako za jednosoban stan u Trebinju potrebno je izdvojiti 300 KM, dok luksuzni stan u Banjaluci košta i do 2.300 KM.

Dragan Milanović, direktor Agencije "Remax" iz Banjaluke, kazao je da su cijene stanova za iznajmljivanje više za oko 20 odsto, a kako kaže više je razloga zbog čega su cijene porasle.

"Jedan od razloga je što je došlo do poskupljenja stanova za prodaju - i odmah su i veći najmovi stanova, a drugi razlog je što je dosta vlasnika stanova odustalo od dugoročnih iznajmljivanja, već su prešli na iznajmljivanje na dan, pa samim tim došlo je do smanjene ponude dugoročnih stanova", kazao je Milanović i dodao da se cijene najma stanova kreću od 500-600 maraka pa do 1.500 KM za luksuzne stanove sa garažnim mjestom.

"Što se tiče zakupaca - postoje tri skupine: to su studenti koji traže što povoljnije stanove, zatim porodice koje traže najam na dugoročni period, te poslovni ljudi koji iznajmljuju luksuzne stanove", zaključio je Milanović.

Da je do rasta cijena najma stanova došlo potvrdili su i iz Agencije za nekretnine "Fakom" iz Banjaluke.

"Cijene za iznajmljivanje stanova u novoj gradnji rastu konstantno, a mjesečna cijena iznajmljivanja kreće se od 500-550 KM koliko košta najjeftiniji stan, pa do 2.300 KM koliko iznosi mjesečna kirija luksuznog četvorosobnog stana sa garažnim mjestom u novoj gradnji, gdje do sada niko nije živio", kazali su iz ove agencije.

Kako su rekli, stanove najviše iznajmljuju mladi bračni parovi, sa djecom i bez djece, zaposlena lica, dok skuplje stanove sa garažnim mjestima na dobrim lokacijama uglavnom uzimaju poslovni ljudi.

Dragan Gruban iz Agencije za nekretnine "Agent Enex" iz Prijedora kaže za "Nezavisne novine" da je primjetno da kirije koštaju dosta više nego ranijih godina.

"Za stan od oko 50 kvadrata u centru grada sada je potrebno izdvojiti do 450 KM, plus režije, a ranije je to iznosilo oko 300 KM", kazao je Gruban i dodao da su zakupci uglavnom mladi bračni parovi.

Iz Agencije za promet nekretnina "Europartner" Trebinje ističu da se cijene stanova u ovom gradu kreću od 300 KM do 800 KM za neki luksuzniji stan.

"Zakupci su uglavnom bračni parovi koji nemaju novca da kupe svoju nekretninu, ali veliki broj zakupaca je i onaj dio ljudi koji su vezani za Trebinje poslom", kazali su iz ove agencije.

Sanja T. iz Prnjavora kazala je da je podstanar u Banjaluci od maja prošle godine, i u procesu traženja stana, kako kaže, naišla je na više problema, ali najveći je onaj finansijske prirode.

"Cijene stanova su zaista pretjerane, posebno u odnosu na ono što stanodavci izdaju i na činjenicu da malo ko nudi da se potpiše ugovor, pa da svoja prava i obaveze znaju i podstanar i stanodavac. Nailazila sam na oglase gdje za garsonjeru, u blizini centra, traže stanarinu i od 600 KM, bez uračunatih režija", kazala je ona.

Dodala je da razumije da je u blizini centra, ali je zaista pretjerano.

"Na kraju sam smještaj našla u naselju Starčevica, naravno bez ugovora, ali sa cijenom koja je prihvatljiva za moj trenutni budžet", kazala je ona.

