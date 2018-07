Cijena nafte ide na 200 dolara za barel?

Cijene nafte mogle bi da skoče na 200 dolara za barel u narednih 18 mjeseci.

To bi moglo da dovede do ekonomskog udara užasnih razmjera, upozorava se u izvještaju koji prenosi RT.

Istraživački ekonomista i posmatrača tržišta nafte Filip K. Verleger predviđa da bi moglo doći do manjka dizel goriva 2020. godine, kao rezultat propisa Međunarodne pomorske organizacije (IMO) donijetog radi smanjenja emisije sumpora. Propisi, koji će stupiti na snagu početkom 2020. godine, smanjuju dozvoljenu koncentraciju sumpora u gorivima koja koriste plovila sa 3,5% na samo 0,5%.

Ova pravila već su pokrenula akcije s ciljem da se smanji sadržaj sumpora. Međutim, trenutni globalni kapacitet možda neće moći da pruži dovoljno goriva sa niskim sadržajem sumpora kako bi omogućio nesmetan prelazak iz goriva visokog sumpora u brodsku flotu.

Industrija pomorstva čini oko 5 odsto ukupne globalne tražnje nafte, a većina brodova koristi tečno ulje visokog sumpora. Prebacivanje tolike industrije na niskosumporni dizel i gorivo slično dizelu - predstavlja ogromnu promenu.

Vlasnici brodova će imati nekoliko opcija: da instaliraju skupe sisteme za čišćenje i uklanjanje sumpora, da pređu na goriva koja imaju nizak nivo sumpora, ili da pređu na LNG. A LNG najčešće smatraju najskupljom opcijom koja zahtijeva kapitalne izdatke za remont cjelokupne flote.

Dalji problem je što nije svaka nafta istog sastava – postoje kiselije sa više sumpora i one kojima treba dodatna obrada, a nisu sve rafinerije opremljene opremom za dodatnu obradu.

Do sada, pomorska industrija je koristila preostalo mazivo a to je najjeftiniji i najprljaviji dio. Do 2020. godine proizvodnja dizela će morati da poraste za najmanje sedam odsto, upozorava se u izvještaju Philip K. Verlegera, što premašuje tri odsto potrebnih za drumski transport i druge namene.

"Nije jasno kako će jednostavno moći da se poveća količina", piše Verleger u svom članku. "Umjesto toga ... zahtijevaće se vjerovatno vrlo visoka cijena“.

Tim stručnjaka predviđa da se može ponoviti istorijska prelomna godina kao 2007-2008, kada je divljala cijena nafte.

"Ova situacija će se ponovo pojaviti 2020. godine", napisao je Verleger, s tim da bi rast cijena mogao biti još dramatičniji jer "promjena goriva je veća, a industrija prerade je manje pripremljena".

Pošto pravila stupe na snagu 2020. godine, cijene nafte će se povećati na 160 dolara za barel, a onda i više.

"Ekonomska aktivnost će usporiti, a na nekim mjestima će se zaustaviti. Troškovi hrane će rasti jer će poljoprivrednici, koji neće moći da plate gorivo, smanjivati usjeve. Isporuka robe i materijala fabrikama i prodavnicama će usporiti ili se zaustaviti ", tvrdi tim.

"Prodaja vozila će se smanjiti. Jedan ili više većih američkih proizvođača automobila će se suočiti sa bankrotom, čak i zatvaranjem. Milioni će se pridružiti redovima nezaposlenih kao što se to desilo 2008. godine."

