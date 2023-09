Cijena peleta niža za 20 odsto, ugalj lignit poskupio

BANJALUKA, SARAJEVO - Cijene peleta, za razliku od lani, niže su i do 20 odsto, istakli su proizvođači za "Nezavisne novine". Za istu vrijednost, s druge strane, poskupio je ugalj lignit.

Muhamed Helać, menadžer kompanije "Drvosječa", navodi da je tokom posljednjih sedmica zabilježen rast potražnje.

"Cijena peleta u ovom trenutku je znatno niža, čak i do 20 odsto u poređenju sa prethodnom godinom. Prošle godine u ovom periodu je iznosila od 640 do 700 KM, dok je sada cijena tone peleta od 500 do 520 KM", rekao je Helać.

Za razliku od peleta koji je pojeftinio, lignit ugalj je ove godine nešto skuplji, a razlog za njegovo poskupljenje jeste velika potražnja iz susjednih zemalja, primarno iz Republike Srbije.

"Njemu je cijena porasla za 20 odsto pa je sada umjesto prošlogodišnjih 195 KM po toni aktuelna cijena od 235 KM po toni", navodi on.

Cijepana drva ove godine koštaju 110 do 165 KM, dok je za tonu mrkog uglja potrebno izdvojiti između 260 i 285 KM.

Prema riječima Helaća, trenutne cijene su možda i najniže ove godine i vjerovatno će ostati takve do kraja septembra, dok je kasnije moguće poskupljenje.

Iz preduzeća "Ensa BH" iz Srpca ističu da potražnja za peletom postoji, ali da nije izraženija u odnosu na prethodne godine.

"Naši kupci su već od aprila počeli s narudžbama. Što se tiče domaćeg tržišta, naši kupci su se već snabdjeli", rekli su iz ovog preduzeća.

Dodali su da cijene peleta nisu mijenjali pa je tako za tonu ovog ogreva potrebno izdvojiti 561,80 KM. Prema njihovim riječima, trenutna cijena je umanjila potražnju u inostranstvu.

"Ne vjerujemo da će biti neka veća potražnja što se tiče izvoza jer mi nismo konkurentni sa našim cijenama na inostranom tržištu, tako da se smanjila potražnja za našim proizvodom u inostranstvu", rekli su iz "Ensa BH".

Drva za zimu već je kupio Tomislav M. iz Dervente. Kako kaže, prije je drva kupovao krajem ljeta, ali ove godine je odlučio nabaviti ogrev krajem proljeća.

"Bojao sam se da bi moglo doći do poskupljenja drva kako ide zima, pa sam ih odlučio kupiti ranije. Kupio sam za 110 KM po kubnom metru, a onda sam za svaki metar sječenja plaćao osam KM", rekao je on.

Dalibor P. iz Prnjavora istakao je da je nedavno kupio pelet po cijeni od 550 KM, dok je prevoz dodatno platio.

"Prošle godine sam uspio kupiti pelet za 530 KM po toni, a tokom zime potrošim između tri i četiri tone. Ovog puta sam teže došao do njega, ali sam imao sreću što sam njihova mušterija već nekoliko godina", rekao je on.