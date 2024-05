Cijena stanova u Srpskoj papreno porasla za godinu dana

BANJALUKA - Prosječna cijena po metru kvadratnom završenog i prodatog stana u prvom kvartalu ove godine u Republici Srpskoj iznosila je 2.851 KM i veća je za 24,1 odsto u odnosu na prvi kvartal prošle godine, pokazuju podaci Zavoda za statistiku RS.

Kako navode iz Zavoda, prosječna cijena metra kvadratnog završenog i prodatog stana u RS u prvom kvartalu je veća za 9,9 odsto u odnosu na prosječnu prošlogodišnju cijenu.

U najvećem gradu Srpske Banjaluci prosječna cijena metra kvadratnog završenog i prodatog stana u prvom kvartalu ove godine iznosila je 3.492 KM.

"U prvom kvartalu ove godine prodato je 487 završenih stanova, od toga 188 u Banjaluci", navodi se u podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Tako su i proizvođačke cijene u stanogradnji u Republici Srpskoj u prvom tromjesečju ove godine u poređenju sa zadnjim tromjesečjem prošle godine veće za dva odsto.

"Posmatrano prema vrsti građevinskih radova, u istom periodu, cijene elektroinstalacionih radova više su za 1,1 odsto, cijene mašinsko-instalacionih radova više su za 1,4 odsto, cijene vodoinstalaterskih i kanalizacionih radova više su za 1,6 odsto i cijene arhitektonskih i konstrukcionih radova više su za 2,2%", podaci su Zavoda.

Dragan Milanović, direktor Agencije za nekretnine "Remax" iz Banjaluke, ističe da je prosječna cijena po kvadratu povećana u odnosu na prethodnu godinu.

"Povećan je broj gotovih prodatih stanova u Banjaluci upoređujući kvartale ove i prethodne godine. Prava slika će se steći kada bude cijela godina završena. Ovdje su prodati gotovi stanovi. Moramo napomenuti da se 90 odsto stanova proda u fazi gradnje, a onda se knjiže kada bude završena upotrebna dozvola i useljenje i kada se završi objekat. Ovi stanovi su ranije prodati. Potražnja je dobra, a tržište nekretnina je stabilno i očekujemo da će takvo stanje ostati i to na osnovu broja objekata koji se grade i izdatih građevinskih dozvola, ali i ponude i potražnje", naglasio je Milanović.

Prema njegovim riječima, poskupjela je proizvođačka cijena stanova.

"Građevinski materijal oscilira, ali je poskupjela radna snaga jer je manjak radnika u građevinskom tržištu. Takođe, moguće je da je došlo do poskupljenja zemljišta, odnosno lokacije na kojoj će se graditi objekti, tako da su poskupjeli troškovi gradnje. Moram naglasiti da poskupljenje od 24 odsto nije realno. To ne znači da je poskupio kvadrat za 24 odsto, već je to struktura prodatih stanova. Ako imamo stanove u centru grada i ako je cijena po kvadratu, recimo, 5.000 KM, a u Lazarevu 3.000 KM i proda se 10 stanova, i to pet u centru, a pet u Lazarevu, onda je prosječna cijena 4.000 KM. Ali ako je prodato osam u centru, a dva u Lazarevu, onda je prosječna cijena 4.500 KM. Isto tako, ako se proda osam u Lazarevu, a dva u centru, onda je prosječna cijena 3.400 KM", objasnio je Milanović za "Nezavisne novine".

Ekonomista Bojan Lučić kaže da je ovo nevjerovatan podatak, ali ipak istinit.

"Objektivno, kada se pogleda, cijene su izuzetno visoke i za stan od 50 metara kvadratnih potrebno je izdvojiti više od 200.000 KM, što su iznosi koji su za većinu stanovništva nepristupačni. Iz godine u godinu cijena raste i pitanje je šta je opredjeljujući faktor za takav rast cijena. Činjenica je da je sve određeno odnosom ponude i tražnje. Da ne postoji potražnja za stanovima po trenutnim cijenama, došlo bi do korekcije na tržištu, ali tražnja je i dalje veoma velika i skoro sve što se napravi i proda se. Posebno dobro se prodaju najbolje i najskuplje lokacije", rekao je Lučić za "Nezavisne novine".

Dodaje da je građevinarstvo jedan od pokretača ekonomije i ekonomskog rasta, pa je dobro da je trenutno na visokom nivou.

"Slabija tražnja u građevinarstvu će se svakako preliti i na cijene stanova, samo je pitanje u kom odnosu i koliko će to dovesti do korekcije cijena, posebno imajući u vidu cijene stanova na prestižnim lokacijama", zaključio je Lučić.

