Cijene cvijeća procvjetale, prodaja uvenula

BANJALUKA, SARAJEVO - Cvijeće koje na police lokalnih cvjećara stiže iz inostranstva skuplje je za 20 do 30 odsto ove godine nego u periodu prije pandemije virusa korona, potvrdili su za "Nezavisne" cvjećari i uvoznici.

Dok cijene cvijeća rastu, vrijednost uvezene robe opada, kažu podaci UIO BiH.

Tibor Klindić iz banjalučkog cvjećarstva "Klindić" ističe da je potražnja za cvijećem opala, dok su cijene domaćeg cvijeća skočile, ali ne kao cijene cvijeća iz uvoza.

I Izmir Ljuca iz firme "Otoka bambus" Sarajevo, koja se bavi uvozom i distribucijom rezanog i saksijskog cvijeća, drveća i ukrasnog bilja iz Italije i Nizozemske, kaže da je u proteklom periodu došlo do gubitka klijenata i otežane proizvodnje, što je uticalo na cijenu i prodaju.

"Došlo je do poskupljenja zato što je došlo do smanjenja obima posla, odnosno do propadanja nekih proizvođača. U globalu, cijene cvijeća su povećane. Potražnja cvijeća nije povećana u odnosu na nekoliko mjeseci unazad, dapače, vrlo su otežani uslovi poslovanja zbog smanjene kupovne moći građana", govori Ljuca.

U vrtlariji "Šarić" iz Livna, koja se takođe bavi uvozom cvijeća iz inostranstva, ističu da su cijene na berzi svake sedmice drugačije, te da je dosta proizvođača ispalo s tržišta jer nisu imali kome prodati robu.

Veće nabavne cijene robe povećale su i cijene u cvjećarama, međutim, prema riječima cvjećarke Danijele Domuz, u odnosu na ranije, promijena u visini cijena je prisutna, ali ne i drastična.

Prema podacima UIO BiH, tokom 2020. godine u BiH je zabilježeno smanjenje uvoza cvijeća i cvjetnih pupoljaka prikladnih za bukete ili za ukrase za oko 606.000 KM, te je tako uvezeno više od 5,3 miliona KM robe, dok je tokom 2019. vrijednost iste robe iznosila nešto više od 5,9 miliona KM.

Takođe, kada je riječ o uvozu lišća, grana i ostalih dijelova bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka, te trave, mahovine i lišaja koji su prikladni za bukete ili za ukrase, tokom 2020. godine zabilježen je uvoz u vrijednosti većoj od 449.000 KM, što predstavlja blago smanjenje u odnosu na godinu ranije, kada je uvezeno 551.000 KM navedene robe.

Sa druge strane, tokom protekle godine zabilježen je mali porast izvoza rezanog cvijeća i cvjetnih pupoljaka prikladnih za bukete ili za ukrase i iznosio je oko 3.500 KM, dok je 2019. ta brojka bila 2.200 KM.

Izvoz lišća, grana i ostalih dijelovi bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka te trave, mahovine i lišaja koji su prikladni za bukete ili za ukrase iz BiH tokom 2020. godine smanjen je i iznosio je nešto više od 309.000 KM, dok je izvoz iste robe 2019. godine iznosio 383.758 KM.

Povećan broj online narudžbi cvijeća

Tokom prošle godine imali smo potražnju baštanskog i balkonskog cvijeća u periodu kada su ljudi bili u izolaciji, jer su imali vremena, dok je prodaja cvijeća za svadbe bila smanjena. Takođe, u proteklom periodu povećan je i broj online narudžbi cvijeća, ističu u cvjećari "Grbavica".