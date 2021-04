Cijene goriva na većini pumpi u RS ostaju iste: Uredba ne mijenja cjenovnike

BANJALUKA - Uredba o određivanju marže na naftne derivate neće značajno izmijeniti cjenovnike na benzinskim pumpama u Srpskoj jer su, kako kažu naftaši, i prije ove odluke cijene goriva formirane po nižim maržama nego što je to sada propisano.

Vlada RS je u petak donijela Uredbu o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena naftnih derivata na teritoriji RS, prema kojoj se trgovcima naftnim derivatima na veliko propisuje maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata.

Trgovcima naftnim derivatima na malo, ovom direktivom, propisuje se maksimalna maloprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litru derivata. Uredba je juče objavljena u "Službenom glasniku RS", a na snagu stupa osmog dana od objavljivanja.

Naftaši kažu da cijene goriva ostaju manje-više iste kao i prije donošenja ove uredbe, pa se na pumpama litar benzina 95 kreće od 1,90 do 1,99 maraka, dok je za dizel potrebno izdvojiti od 1,85 do 1,99 KM, a plin od 1,10 do 1,16 KM.

Predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore RS Dragan Trišić istakao je da je kod većine distributera cijena u skladu sa uredbom, te da je gorivo na pojedinim pumpama pojeftinilo za dva-tri feninga po litru.

"Distributeri su i u prethodnom periodu radili sa mnogo nižom maržom, tako da se to ograničenje neće značajno odraziti na cijene. Što se tiče baznih goriva, odnosno benzina i dizela, njihove cijene su na većini pumpi bile i ostale u graničnim vrijednostima", kazao je Trišić.

Dodao je da se u narednim danima ne očekuje povećanje nabavne cijene, te da bi prodajna cijena mogla pasti samo zbog konkurencije.

Direktor "Krajinapetrola" Milovan Bajić istakao je da korekcija zbog uredbe neće biti, jer je marža na osnovu koje su formirane trenutne cijene znatno niža od predviđene.

"Na nama je da poštujemo uredbu, a sumnjam da je i neko od kolega išao sa korekcijom cijena, jer smo svi, inače, išli sa nižom maržom", kazao je Bajić.

Potrebe za korekcijom cijena zbog nove uredbe nisu imali ni na benzinskim pumpama "Nešković".

Generalni direktor firme "Nešković" Jovica Vučković rekao je da je cijena dizela na njihovim benzinskim pumpama 1,94 marke po litru, dok je benzin 1,97 KM.

"Sve cijene su u okviru koji je propisan Uredbom o određivanju marže, tako da nećemo za sada ići sa njihovom korekcijom", kazao je Vučković.

Izvršni direktor Udruženja ekonomista RS SWOT Saša Grabovac istakao je da donošenjem ove uredbe Vlada Srpske želi da spriječi nekontrolisani rast cijena.

"Povećanje cijena nafte i naftnih derivata utiče na sve aspekte privrednog života, tako da Uredba o ograničenju marže predstavlja siguran okvir", kazao je Grabovac.

Uredbu o ograničenju marže za naftne derivate prošle sedmice dobila je i FBiH.

Kazne do 10.000 KM

Novčane kazne za trgovce koji budu postupali suprotno odredbama propisanim uredbom su u rasponu od 5.000 do 10.000 KM, uz mogućnost izricanja mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvršenjem prekršaja.

Inspekcijski nadzor nad primjenom uredbe vršiće Republička uprava za inspekcijske poslove posredstvom republičkog tržišnog inspektora i tržišnog inspektora u jedinicama lokalne samouprave.

(Glas Srpske)