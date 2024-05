Cijene goriva u BiH u padu: Poslije dizela jeftiniji i benzin

BANJALUKA, SARAJEVO - Cijene dizela na pumpama u BiH u proteklih nekoliko dana pale su za oko 0,15 KM po litru, dok se u narednom periodu očekuje da se trend pada cijena "preseli" i na benzin, ističu naši sagovornici iz ove oblasti.

Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Srpske, kazao je u razgovoru za "Nezavisne novine" da je u proteklim danima došlo do pada cijene dizela za oko 15 feninga po litru u Srpskoj.

"Dizel sada košta oko 2,60 KM, barem što se tiče Banjaluke, dok su cijene benzina i dalje 2,69-2,70 KM, dok se u narednim danima očekuje da će doći do pada i cijene benzina", kazao je Savić.

Dodao je da su u posljednja dva mjeseca na berzi cijene benzina imale rast veći od cijena dizela, jer kako kaže Savić, došlo je do pada zaliha benzina na tržištu.

"Ali ako je cijena dizela pala na pumpama do 15 feninga, realno je da i cijene benzina padnu do 10 feninga", kazao je Savić.

Naime, kako je za "Nezavisne novine" rekao Almir Bečarević, bh. stručnjak za energetiku, i u Federaciji BiH je na benzinskim pumpama došlo do nižih cijena goriva, te da dizel košta od 2,60 do 2,70 KM po litru.

"Budući da je na svjetskim berzama došlo do pada cijene barela nafte, našim naftašima treba vremena da se usklade sa padom na svjetskom tržištu, tako da vjerujem da će u narednim danima doći i do pada cijene benzina za pet do 10 feninga po litru", kazao je Bečarević i istakao da sadašnje cijene benzina na nekim pumpama iznose od 2,89 do tri KM zavisno od vrste.

"Budući da je cijena nafte u proteklom periodu rasla konstantno, te je bila dostigla cifru preko 90 dolara, ali sada je na nivou oko 82-83 dolara po barelu, tako da je normalan tok da cijene padaju na domaćem tržištu", kazao je Bečarević.

Dodao je da sadašnje cijene nikako ne odgovaraju proizvođačima nafte, jer kako kaže, njima je ovo niska cijena, oni žele da to bude preko 90 dolara.

"Tako da vidjećemo u narednim danima da li će ovo biti kratkoročno pojeftinjenje zbog slabije potražnje na tržištu", kazao je Bečarević i istiakao da ostaje da se vidi da li će se opet ići sa smanjivanjem kvota proizvodnje i da se vještački pumpa cijena barela nafte ili će doći do veće potražnje.

"Mislim da sa aspekta proizvođača ovo nije realna cijena, oni žele da to bude malo više", ističe Bečarević i dodaje da bi lično volio da sadašnje cijene ostanu na ovom nivoa, te kako kaže, u ovom periodu je to zaista konkretna cijena.

Nedeljka Neška Ilijić, izvršna direktorica Udruženje građana "Oaza" Trebinje, istakla je da cijene goriva se mijenjaju stalno, te uglavnom više rastu nego što padaju.

"Iako bi po nekoj logici trebalo kad dođe do pada cijene goriva da dođe i do nižih cijena osnovnih životnih namirnica, ali ne smatramo da će doći do toga, jer je ranije dolazilo do nižih cijena pa nisu smanjivali ostale cijena", kazala je Ilijićeva.

Podsjetimo, cijene nafte u srijedu su bile u blagom padu jer su umanjena očekivanja od veće potražnje zbog pada vrijednosti američkog dolara i izvještaja u kojem se navodi da su zalihe sirove nafte i benzina u SAD u padu.

U Londonu je cijena sirove nafte brent iz Sjevernog mora manja za pet centi i sada je 82,33 dolara po barelu.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala za cent i iznosi 78,01 dolar po barelu.

Zalihe sirove nafte u Americi pale su za 3,104 miliona barela, dok su zalihe benzina umanjene za 1,269 miliona barela, što ukazuje na rast potražnje za ovim energentima.

