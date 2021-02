Cijene goriva u RS idu gore

BANJALUKA - Cijene goriva na pumpama u RS će u narednom periodu porasti za pet feninga, potvrdio je danas za "Nezavisne" Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

"Svi distributeri naftnih derivata na benzinskim pumpama su povećali maloprodajne cijene u prosjeku za pet do sedam feninga u zadnjih sedam dana, s tendencijom rasta u narednom periodu", kazao je Trišić.

Prema njegovim riječima, trenutno je došlo do značajnih povećanja ulaznih cijena, odnosno nabavnih iz rafinerija, a koje opet prate svjetsko tržište.

"Mi ne možemo uticati na takve stvari, sem da pokušavamo da amortizujemo kroz maloprodajne cijene, što i radimo do određene granice", ističe Trišić.

Dodao je da su cijene u Republici Srpskoj niže, odnosno gorivo je jeftinije u odnosu na Federaciju za 10 feninga, dok su cijene goriva u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori veće i do 35 feninga.

"Trenutno se cijene kreću od 1,79 do 1,95 KM za BMB 95 i od 1,79 do 1,94 KM za ED5, a TNG od 0,96 do 1,11 KM, zavisno od distributera i regije", kazao je Trišić.

Ističe da su u Bijeljini najniže cijene, 1,79 KM, ali je za očekivati da će u narednom periodu porasti za pet feninga.

"Cijena nafte u četvrtak je bila oko 528 $ po toni ili 65 $ po barelu, što je porast od 30 $ po toni ili četiri $ po barelu, u zadnjih sedam dana. Dakle, vjerujem da berza reaguje na svjetska dešavanja, s ekomskim prilikama usljed pandemije", ističe Trišić.

Dodao je da neke države u Evropskoj uniji imaju i dalje restriktivne mjere, poput Njemačke i Austrije.

"Tako je u ovom svemu teško prognozirati gdje ćemo biti za mjesec ili dva, ali je sigurno da neće doći do nestašice ili nekih ograničenja, što je olakšavajuća stvar s aspekta energetske stabilnosti Republike Srpske", naveo je Trišić.