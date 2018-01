Cijene nafte nastavile rasti i u prvoj sedmici nove godine

Na svjetskim tržištima cijene nafte su u prvoj sedmici nove godine porasle više od 1,5 posto, nastavljajući lanjski uzlazni trend, što je posljedica velikih hladnoća u SAD-u, rasta svjetske privrede i nemira u Iranu.

Na londonskom tržištu cijena barela je prošle sedmice porasla 1,5 posto, na 67,62 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,7 posto, na 61,45 dolara, prenosi SEEbiz.

Tako je nastavljen uspon cijena nafte, nakon što je lani na londonskom tržištu porasla oko 17 posto i dosegnula najviše razine u dvije i pol godine.

Protuvladini protesti u Iranu, trećem po veličini proizvođaču unutar Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC), jedan su od razloga rasta cijena nafte jer im je pridodana premija za geopolitički rizik, premda neredi dosad nisu uticali na iransku proizvodnju niti na izvoz nafte, kažu analitičari.

"Hladnoća u SAD-u i geopolitički faktor više su nego dovoljna potpora cijenama", kaže Olivier Jakob iz savjetodavne kompanije Petromatrix.

Vrlo niske temperature u SAD-u postakle su kratkoročnu potražnju, posebno za lož uljem.

Analitičari bečkog JBC Energyja smatraju da su cijene nafte pretjerano reagovale na nerede u Iranu. Dodaju ipak da zalihe iz te zemlje prijete druge potencijalne opasnosti.

"Ako stavimo na stranu aktuelni fokus na ulične nerede, još je uvijek aktuelna mogućnost opetovanog uvođenja američkih sankcija iranskoj naftnoj industriji", upozoravaju u JBC Energyju.

Cijene nafte najveću podršku dobivaju od smanjene proizvodnje OPEC-a i Rusije, za 1,8 miliona barela dnevno, još od januara prošle godine, a to će potrajati najmanje do kraja septembra ove godine, a možda i do kraja godine.

Podršku pruža i snažan ekonomski rast najvećih svjetskih ekonomija, što bi trebalo potaknuti jaču potražnju za 'crnim zlatom'.

S druge strane, značajniji uspon cijena sprečavaju procjene da će proizvodnja nafte u SAD-u nastaviti rasti i uskoro prekoračiti nivo od 10 miliona barela dnevno. Tako bi se približila nivou proizvodnje u Saudijskoj Arabiji i Rusiji.

"Poremećaji u proizvodnji nafte (u Iranu) i dalje su tek daleka prijetnja ... problemi na naftovodu na Sjevernom moru u međuvremenu su riješeni... a američka proizvodnja nafte premašila je nivoe iz oktobra 2015. i ove će godine vjerovatno dosegnuti najviše razine u istoriji", kaže Norbert Ruker iz banke Julius Baer.

A podaci kompanije Baker Hughes o naftnim postrojenjima u SAD-u najavljuju smanjenje proizvodnje. Prošle sedmice, naime, broj tih postrojenja pao za njih pet, na 742.

Ti bi podaci mogli pružiti podršku cijenama, no kako je lani u tom razdoblju bila aktivno samo oko 470 postrojenja, to pokazuje da proizvođačima u SAD-u odgovaraju ove nivoa cijena nafte i da proizvode znatno više nego lani u tom razdoblju.

A to potkopava nastojanja OPEC-a i drugih proizvođača u cilju uravnoteženja ponude i potražnje, a time i povećanja cijena.