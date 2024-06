Cijene stanova u Banjaluci obaraju nove rekorde (VIDEO)

Kada govorimo o cijenama kvadrata, u samom centru Banjaluke ta je cijena prestigla i rekordnih 5.000 KM, istakla je agent za nekretnine Barbara Fabić.

Tu su naravno i atraktivna naselja, poput Nove Varoši i Rosulja, gdje je cijena kvadrata od 4.000 KM, sa druge strane imamo i podnožje Starčevice, koje drži cijenu od 3.800 do 4. 000 KM, dok su naselja poput Budžaka i Ade, malo pristupačnije, te je cijena kvadrata ispod ispod 3.000 KM navodi Fabićeva.

Kada je riječ o kupovini novog stana, ili stana stare gradnje, Fabićeva navodi da kada se sve cijene uporede i stave na papir, svede se na isto, da li vi kupili novi stan ili stan stare gradnje koji mora da se renovira.

"U takvim situacijama, imamo klijente koji žele da kupe stan stare gradnje, mi ih tada savjetujemo da se konsultuje sa arhitektom", dodaje Fabićeva.mNa pitanje, koja to klijentela, sa ovakvim cijenama kupuje stanove u Banjaluci, Fabiećva navodi da nema određene grupe ljudi.

" Imate tu i mlade bračne parove, koji putem kreditnih sredstava uzimaju stanove, imate naše ljude koji su van naših granica, pa su stekli određena novčana sredstava, te ulažu u nekretnine kod nas, imamo klijente koji su imali manji stan, koji su prodali doplatili određenu sumu novca, pa kupili veći stan", navodi Fabićeva.

Dodaje, da se manji stanovi više kupuju, jer se kao investicija mogu dalje proslijediti. Kada je riječ o odnosu ponude i potražnje najma stanova u Banjaluci, Fabićeva dodaje da je ponuda trenutno malo veća nego potražnja, a da je razlog tome što su u nekom prethodnom periodu kupci stanove u vidu nekretnina.

"Najniža cijena najma stana u Banjaluci, koja se trenutno može naći jeste 450 KM i to je samo za najam. Troškovi režija se plaćaju posebno, a oni igraju veliku ulogu u formiranju same cijene za najam. Ako su troškovi režija veći, najam mora biti manji i obrnuto. U prethodnom periodu nije došlo do poskupljena cijene najma stana, a ja lično smatram da neće ni doći. Kada je riječ o iznajmljivanju stanova, mi kao agencija stanove iznajmljujemo na minimum godinu dana, za koji se potpisu ugovor. Imate tu i depozit koji se uplaćuje obično u iznosu jedne stanarine", dodaje Fabićeva za RTRS.

Dodaje, da za sada nema naznaka da će doći do pada cijena po kvadratu, ali da ne bi trebalo ni da ta cijena raste.

