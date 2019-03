Claudia Oszwald: U BiH postoji interes za modu i to je privlačno tržište za nas

Najpoznatiji švedski brend H&M konačno je dostupan i ljubiteljima mode u Bosni i Hercegovini i to zahvaljujući radnji ovog lanca koja je danas otvorena u TC "Delta planet" u Banjaluci. H&M je u svijetu poznat po tome što nudi modu i kvalitet po najpovoljnijoj cijeni na održiv način.

Claudia Oszwald, H&M-ova direktorica za Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Gruziju i Bosnu i Hercegovinu, u intervjuu za "Nezavisne" je istakla da se nada da će dugo očekivana prodavnica pružiti kupcima jedinstveno i uzbudljivo iskustvo kupovine te da će im pomoći da izgrade svoj stil.

H&M je na tržištu prisutan još od 1947. godine, kada ga je Šveđanin Erling Person pod nazivom "Hennes" osnovao u gradu Vesteros. Ovaj brend godinama je gradio ime i u svijetu postao prepoznatljiv po dobrom kvalitetu, jedinstvenim krojevima i pristupačnim cijenama.

NN: Otvaranje prve radnje brenda H&M u Banjaluci bila je odlična vijest za sve one koji vole modu i koji su da bi došli do ove odjeće morali da putuju u Zagreb ili Beograd. Kupci su dočekali otvaranje, ali koliko je vama zapravo interesantno tržište Bosne i Hercegovine?

OSZWALD: Ovo je prva H&M radnja za sve naše potrošače u Bosni i Hercegovini. Mi kada odlučimo da dođemo na novo tržište to znači da smo odluku donijeli nakon rezultata veoma ozbiljnih istraživanja, a ta istraživanja su nama donijela saznanja da u Bosni i Hercegovini postoji veliki interes za modu i da je samim tim to interesantno tržište za nas. Nadamo se da ćemo u budućnosti vidjeti veliki broj svih onih koji vole modu da nose stvari iz radnje u Banjaluci.

NN: Kako već godinama uspijevate da ne podlegnete kolotečini street style brendova, s obzirom na to da se odjeća H&M-a uvijek po nečemu izdvaja od konkurenata? Na čemu se zapravo zasniva vaša poslovna filozofija?

OSZWALD: Prije svega, naša poslovna filozofija jeste da ponudimo modu i kvalitet po najpovoljnijoj cijeni, ali na određen način i to jeste takođe i vodilja za naš dizajnerski tim, koji vođen ovom poslovnom filozofijom inspiraciju traži u prirodi, bilo da je to street style, bilo da su različiti biljni predjeli na zemlji. I ono što nas razlikuje od nekih drugih hight street fashion brendova jeste to što mi imamo naš sopstveni dizajnerski tim, koji kao rezultat svog rada ljubiteljima mode godišnje predstavi nekoliko kapsula kolekcija, kao što je studio kolekcija dva puta godišnje i kao što je kolekcija koju radimo u saradnji s poznatim dizajnerskim brendovima.

NN: Koliko vam je onda bitno da budete i u skladu s trenutnim modnim trendovima?

OSZWALD: Definitivno, ako ste prisutni na modnom tržištu, kao što je H&M, morate da predvodite sve što se tiče trendova. A ono što je naša prednost u odnosu na druge brendove je to da kreiramo trendove, što je moguće zahvaljujući našem dizajnerskom timu.

NN: Iz regiona su trenutno za promociju H&M kampanje angažovane Ella Dvornik i Iva Chu. Koliko su danas influenseri preuzeli ulogu modela i da li se to pokazalo kao isplativiji marketinški potez?

OSZWALD: Kada govorimo o influenserima i klasičnim modelima nije toliko pitanje troška koju zahtijeva jedna ili druga kategorija, već je pitanje kredibiliteta. S rastom značaja društvenih mreža influenseri su dobili na značaju i ono što se izdvaja kao njihova prednost, konkretno u našem slučaju kada radimo s njima, jeste što naši potrošači i svi ljubitelji mode mogu da se lakše identifikuju s tim ljudima koji su kao vi ili bilo ko od nas, za raliku od često savršenih supermodela, s kojima veliki dio stanovništva ne može lako da se identifikuje kao s influenserima.

NN: Da li ste možda imali priliku da upoznate neke dizajnere iz Bosne i Hercegovine i postoji li mogućnost da s nekim od njih ostvarite saradnju u budućnosti? Koliko ste otvoreni za takve poslovne poduhvate?

OSZWALD: Nažalost nismo imali prilike da se upoznamo detaljnije s radom bh. dizajnera, ali smo mi kao kompanija uvijek otvoreni za nove saradnje, pa ko zna, vrijeme će pokazati.

NN: Šta će se sve naći na policama nove radnje u Banjaluci i kojoj su ciljnoj grupi uglavnom namijenjene kolekcije?

OSZWALD: Ono što mi nudimo jeste da svako može da pronađe svoj stil ili da kreira sopstveni stil. Tu je odjeća za djecu, žene i muškarce svih starosnih dobi. Ono što bismo izdvojili jeste da s našom redovnom proljećnom kolekcijom od ove godine mi koristimo i održive materijale prvi put i to je ono što je izdvaja i što pokazuje naš doprinos odživom razvoju.

NN: Da li će cijene odjeće u H&M-u u Banjaluci biti prilagođene tržištu BiH ili će biti podjednake s onima na internacionalnom tržištu?

OSZWALD: Cijene su manje-više ujednačene s cijenama bilo gdje gdje postoje H&M radnje. Smatramo da imamo atraktivne cijene, naravno neke male razlike mogu biti rezultat određenih poreza, carinskih olakšica i slično.

NN: H&M u svijetu ima 4.500 prodavnica, šta vam je sljedeći cilj i koje je to tržište na kojem namjeravate dalje da ponudite odjeću ovog brenda?

OSZWALD: Za nas je trenutno otvaranje radnje u Banjaluci najveći prioritet i već uveliko istražujemo dalje mogućnosti što se tiče ovog tržišta. Na našoj listi što novih tržišta su Bjelorusija i Tunis, ali imamo i aktivnu ekspanziju što se tiče online prisustva na već postojećim tržištima.