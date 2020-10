Coca-Cola proizvela prototip papirnate boce

Coca-Cola je u saradnji sa svojim partnerom, firmom Paboco, ostvarila važan napredak u procesu izrade prve boce u potpunosti napravljene od papira.

Coca-Cola radi na istraživanju koncepta papirne boce s partnerom Paboco i još tri kompanije iz Paboco Pioneer Community. Aktuelna je faza u kojoj je razvijen prototip prve generacije, koji se smatra ozbiljnim igračem u utakmici koja vodi ka svijetu bez otpada. Svijet u kome se svaki proizvedeni i prodani komad ambalaže sakuplja i reciklira nakon upotrebe je svijet bez otpada, koji je Coca-Cola ucrtala kao svoj poslovni i cilj u području održivosti do 2030. To podrazumijeva prikupljanje i recikliranje svake boce ili limenke koju Coca-Cola proda do 2030, istovremeno smanjujući upotrebu sirovih ambalažnih materijala i uvođenje u upotrebu samo ambalažne materijale koji se mogu 100% reciklirati.

Postizanje ovog cilja zahtijeva kontinuirano ulaganje u inovacije, istraživanje različitih tehnologija i najvažnije, partnerstva i saradnju. Ovo ujedno predstavlja temelj Coca-Colinog pristupa, kako u prikupljanju, tako i recikliranju ambalaže, ali i u njenom dizajnu. Navike potrošača se mijenjaju, a zdravi i aktivni životni stil te odgovoran odnos korporacija prema okolini postaju sve važniji. U Coca-Coli ističu da nastoje stvoriti bocu od papira koja se može reciklirati kao bilo koja druga vrsta papira, a ovaj prototip je prvi korak na putu da se to postigne. Papirna boca otvara čitav novi svijet mogućnosti pakovanja i imaće veliku ulogu u budućnosti.

Ipak, ostalo je još mnogo posla kako bi se postigla vizija papirne boce koja se može reciklirati, jer papirna boca prve generacije, odosno prototip prve generacije papirne boce, osim papirne školjke, sadrži plastični zatvarač i tanku plastičnu oblogu unutra. Plastika koja se koristi izrađena je od 100% reciklirane plastike koja se nakon upotrebe može ponovo reciklirati. Ali krajnji cilj i vizija su stvoriti bocu od papira koja se može reciklirati kao i svaki papir, što znači da je sljedeći korak pronalaženje rješenje za stvaranje boce bez plastične obloge.

Trenutno je u toku temeljno testiranje jer se baš kao i druge vrste ambalaže, i papirna boca budućnosti mora pridržavati istih visokih standarda sigurnosti i kvaliteta za ambalažu hrane koji se trenutno primjenjuju. Tim koji radi na projektu stavljaju bocu na sveobuhvatno testiranje u laboratorij kako bi vidjeli kako se ponaša u frižideru, koliko je jaka i koliko dobro štiti pića iznutra.

Sve je ovo dio Coca-Colinog putovanja do pronalaska najodrživijih rješenja za pakovanje kako bi ljudi uživali u napicima na način koji odgovara njima, a koji odgovara i našoj planeti.

Kontakt za više informacija:

Vinko Kovačić, Communications Manager, Coca-Cola Adria, +385 91 469 1186, vkovacic@coca-cola.com