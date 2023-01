Crna Gora: Navala prošla, očekuje se pad kirija

Nakon burnog rasta i prodajnih i zakupnih cijena nekretnina u Crnoj Gori u 2022. godini, u ovoj godini doći će do postepenog smirivanja i blagog pada.

Stefan Mišković iz podgoričke agencije "Multitask nekretnine" kazao je da je prošlu godinu karakterisao cjenovni bum zbog više razloga, a glavni je dolazak ruskih i ukrajinskih državljana i njihova potražnja za nekretninama.

On je za portal Investitor rekao da su cijene kirija za jednosoban stan u Podgorici u posljednjem kvartalu 2022. godine iznosile u prosjeku 414 evra, što je čak 31 odsto više nego godinu ranije, kada su bile na nivou od 315 evra. Porasle su i prodajne cijene u istom periodu, sa 1.300 na 1.450 evra po kvadratu, što je rast od nešto preko 11 odsto.

Mišković kaže da je u Podgorici u toku nekoliko velikih građevinskih projekata na više lokacija, sa više hiljada stambenih i poslovnih jedinica, te će se tržište, nakon njihovog okončanja, smiriti.

"Poslije toga ulazimo u fazu gdje nemamo dalji prostor za rast, a to je već 2024. Tada se završavaju svi veliki projekti sa više stotina hiljada kvadrata bruto i kada se to isporuči tržištu, sigurno ulazimo u mirniju fazu i što se tiče i zakupnih i prodajnih cijena", naveo je.

On je rekao da se svaki veliki projekat koji se pokrene, unaprijed proda. Ti stanovi se sada prodaju po prosječnim cijenama od oko 1.450-1.500 evra po kvadratu. Neke nove firme koje se probijaju na tržište nude stanove i po 1.300-1.350 evra.

Mišković smatra da cijene u različitim dijelovima grada i projektima značajno odudaraju te da opšti prosjek na nivou cijele Podgorice nije u potpunosti mjerodavan.

"U jednom dijelu grada kupuju primorci i dijaspora, koji dođu sa gotovinom, dok u drugom dijelu kupuju "obični radni ljudi", iz kredita. Dio grada preko Morače je možda najreprezentativniji u tom smislu, jer su cijene u tom dijelu grada najstabilnije, ali daju indikator kuda tržište ide", naveo je.

"Doći će vrlo brzo period pada cijena rente u Podgorici. Recimo, mjesečna cijena iznajmljivanja jednosobnog stana od 500 evra u City kvartu za jednosoban stan je nerealna. Tu je stvoren balon i on će pući. Cijene neće pasti na one stare nivoe, oko 270 evra, jer je i to nerealno. Cijena od 350 evra je realna cijena jednog takvog stana i očekujem da će se zadržati na tom nivou nakon smirivanja tržišta", ocijenio je Mišković i ponovio da su na toliki rast cijena rente najviše uticali ruski državljani, odnosno njihova potražnja.