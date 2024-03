Crna Gora ograničila marže 500 proizvoda, a Srpska samo 20

BANJALUKA - Crnogorska Vlada donijela je odluku o ograničavanju marži na više od 500 artikala, a u Srpskoj je na takvom spisku oko 20 proizvoda.

Skroman obuhvat artikala u Srpskoj, kojim je cijena ili marža regulisana, proširen je nedavno tek još jednom stavkom: hljeb od 600 grama, napravljen od brašna tip 500, u maloprodaji ne smije biti skuplji od 1,90 KM, što znači da svim drugim pekarskim proizvodima cijene mogu ići u nebo.

Ranije su, podsjetimo, ograničene marže na neke artikle, ali kada se sve stavi na papir i podvuče crta, ima ih oko 20, tako da je borba s inflacijom, najblaže rečeno, skromna.

Na spisku su, kao što je poznato, gorivo, a tu su još i kuhinjska so (od jedan kg), svinjska i biljna mast, suncokretovo ulje od litar i pet, šećer od kg i pet, margarin (od 250 i 500 g), pšenično brašno, lijekovi, te hrana za dojenčad i zamjena za majčino mlijeko.

Tu još spadaju i pasterizovano i sterilizovano mlijeko od jednog litra (ali samo od 2,8 odsto mliječne masti), te mlijeko u plastičnoj foliji, kao i jogurt (2,8 odsto mliječne masti i u pakovanju od litra, te u plastičnoj foliji), te hljeb od brašna tip-850.

Najavljeno je, istina, da će ovaj spisak u Srpskoj biti proširen, ali se to još nije dogodilo, dok Crnogorci ne gube vrijeme, pa je njihova vlada u četvrtak donijela odluku o ograničavanju cijena više od 500 artikala.

"To znači ne samo da se zaustavlja rast cijena tih proizvoda, nego se smanjuju cijene određenih proizvoda. Do danas smo govorili da ćemo zaustaviti rast cijena, a sad govorimo o smanjenju cijena. Pozdravljam i privredu koja je prihvatila ovakvu mjeru", rekao je predsjednik crnogorske Vlade Milojko Spajić.

Ministar ekonomskog razvoja Crne Gore Nik Đeljošaj pojasnio je da će trgovci biti u obavezi da obilježe proizvode čija cijena je ograničena.

"Trgovine to moraju da sprovedu u djelo", naglasio je Đeljošaj.

Snežana Šešlija, izvršna direktorica Udruženja građana "ToPeeR" Doboj, smatra da bi se i u Srpskoj trebalo raditi po crnogorskom receptu.

"To što imamo u Crnoj Gori donijeće potrebne efekte za njihove građane. Kod nas postoje pokušaji u zadnjih mjesec dana da Ministarstvo trgovine donese određene propise u vezi sa snižavanjem cijena, ali to nekako ne ide jer očigledno nemaju dobre sagovornike sa druge strane, pošto trgovci kod nas za to nisu raspoloženi", rekla je Šešlija za "Nezavisne novine".

U Srpskoj, prema njenim riječima, očigledno regulativa nije naklonjena potrošačima, jer su, kako ocjenjuje, trgovci ti koji diktiraju uslove.

"Ono što naša vlada treba da uradi jeste da se u Srpskoj donese slična direktiva kao u Crnoj Gori. Mi imamo određene inicijative, ali one zasad nemaju toliki odraz na stanovništvo", naglasila je Šešlija.

Iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske tvrde da redovno prate kretanje cijena na tržištu i obavljaju analize primjene postojećih normativnih rješenja u Republici Srpskoj.

"U tom smislu Ministarstvo je predvidjelo donošenje uredbe kojom će biti proširen spisak proizvoda iz grupe osnovnih životnih namirnica na koje će se primjenjivati ograničena marža prilikom formiranja cijena. Tekst uredbe je u završnoj fazi izrade te očekujemo da će ga u narednim danima zvanično potvrditi Vlada Republike Srpske", rečeno je iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske za "Nezavisne novine".

