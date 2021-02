Crno tržište cigareta gasi radna mjesta i koči otvaranje novih

BANJALUKA, SARAJEVO Dugogodišnja loša akcizna politika na duvanske proizvode u BiH dovela je do rasta crnog tržišta ovih proizvoda te niz drugih negativnih posljedica, uključujući i gašenje radnih mjesta u objektima koji se bave legalnom prodajom.

Primjera radi, "Minutica", najveći lanac kioska u Republici Srpskoj, s ukupno 120 maloprodajnih objekata, koja posluje u sastavu Akcionarskog društva "Glas srpski trgovina" iz Banjaluke, bilježi ogroman pad prodaje.

"Kiosk, tradicionalno zamišljen i prepoznat kao mjesto gdje možete kupiti cigarete i novine, oko 80 odsto prihoda od prodaje robe ostvari upravo na prodaji cigareta. Suočeni s bujanjem crnog tržišta cigareta u proteklih 10 godina prosječan broj prodatih paklica na kioscima 'Minutica' bilježi pad od 35,2 odsto, što pokazuju podaci za period od 2010. do 2019. godine", ističe Sanja Blagojević, direktorica Akcionarskog društva "Glas srpski trgovina".

Kako dodaje, procenat je nešto niži od procenta pada ukupnog tržišta duvanskih proizvoda jer je "Minutica" u tom periodu povećala svoje tržišno učešće i postala lider u ovom segmentu maloprodaje u Republici Srpskoj.

"Uz pad prodaje cigareta od više od 35 odsto u isto vrijeme imamo paradoksalnu situaciju da prateći asortiman proizvoda u prosječnoj prodaji po objektu, a koji se uglavnom veže za prodaju konzumentima cigareta, bilježi rast, pa tako prodaja upaljača iz godine u godinu raste. Govori to u prilog činjenici da pad legalne prodaje cigareta nije uzrokovan smanjenjem broja pušača", kaže Blagojevićeva.

Prema njenim riječima, imajući u vidu zastupljenost cigareta od oko 80 odsto prihoda od ukupne prodaje robe na kiosku, jasno je da je opstanak njihovog poslovanja direktno vezan za prodaju ove vrste proizvoda.

"Ako pogledamo listu 10 najprodavanijih proizvoda na kioscima 'Minutica', različite vrste cigareta zauzimaju osam od deset pozicija. Suočeni s novonastalom situacijom pada prodaje, prisiljeni smo smanjivati broj maloprodajnih objekata i gasiti radna mjesta kako bismo očuvali kontinuitet poslovanja", upozorava Blagojevićeva u izjavi za "Nezavisne novine".

Kako dodaje, rast cijena paklica cigareta u proteklom periodu, uzrokovan u najvećoj mjeri povećanjem akcize, odveo je njihove kupce na razne tezge, stoliće i neregistrovane prodavnice, mjesta gdje kupuju robu bez markice, te paklicu cigareta plaćaju u prosjeku 2,50 do tri KM.

Na tu robu akciza i PDV nisu plaćeni, a za tu robu ne postoji nikakva garancija mjesta i vremena proizvodnje, kao ni kvaliteta samog proizvoda. Osim toga, izgubljena prodaja se ne ponavlja, potreba je zadovoljena.

"Rast crnog tržišta se nije desio preko noći, rezultat je dugogodišnje loše akcizne politike. Stoga i oporavak legalnog tržišta može biti samo rezultat sinhronizovanih aktivnosti, prije svega kroz smanjenje maloprodajne cijene cigareta kao rezultat smanjenja ukupnog troška akcize po paklici i ozbiljne aktivnosti kontrolnih i istražnih organa na sprečavanju ilegalne trgovine duvanskim proizvodima", ističe Blagojevićeva.

Ocjenjuje da bi oporavak legalnog tržišta duvanskih proizvoda kupcima donio mogućnost da po nižoj cijeni kupe proizvod za čiji kvalitet i porijeklo postoji garancija.

"A, nama kao trgovcima daje šansu da se borimo za kvalitetnu uslugu potrošačima uz lojalnu konkurenciju i time očuvamo poslovanje i postojeća radna mjesta", zaključuje Blagojevićeva.

I u lancu kioska kompanije "iNovine" bilježi se pad prodaje cigareta. Kako ističu, gotovo 55 odsto njihove prodaje odlazi na cigarete.

"Cigarete su artikal zbog kojeg većina naših kupaca i dolazi u kupovinu. Skoro 500 kioska, koliko ih imamo na teritoriji BiH, za najprodavaniji artikal drži cigarete te pribor za pušenje. S obzirom na to da jeste najprodavaniji artikal, gotovo 90 posto pušača bi radije kupovalo legalne cigarete, ali zbog stalnog rasta cijena ne mogu da ih priušte", poručuju iz "iNovina".

Ovakva situacija uveliko utiče na poslovanje "iNovina". Kako naglašavaju, sve veći broj pušača u BiH prisiljen je na kupovinu duvanskih proizvoda na crnom tržištu jer se cijena cigareta svake godine drastično povećava.

Svake godine, ističu, BiH zbog crnog tržišta gubi 30 kilometara autoputa, tako da je za sedam godina nepovratno izgubljeno oko 200 kilometara. Osim toga, budžet BiH gubi sredstva kojima može finansirati zdravstveni sistem, škole, vrtiće, sve ustanove koje su našim građanima bitne.

U "iNovinama" smatraju da bi se smanjenje akciznih opterećenja na cigarete i duvan direktno reflektovalo na smanjenje crnog tržišta.

"Uz smanjenje crnog tržišta i akciza na cigarete, mi bismo ostvarili mogućnost povećanje obima posla, otvaranje novih poslovnica i radnih mjesta. Cijene duhanskih proizvoda moraju se hitno smanjiti! Stanje se može vratiti u normalu samo povratom akciza na razuman nivo i predanom koordiniranom borbom protiv nelegalnog tržišta", smatraju iz "iNovina".

Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista RS SWOT, ističe da, pored brojnih negativnih posljedica koje sa sobom nosi nelegalna trgovina, ona takođe ostavlja dubok trag i u pogledu nelojalne konkurencije legalnim maloprodajnim objektima. U konkretnom slučaju, kako je naveo, prodavači koji cigarete prodaju na crnom tržištu ne plaćaju nikakve dažbine, koje čine ogroman dio u strukturi maloprodajne cijene cigareta.

"Tako su cijene duvanskih proizvoda za 50 do 60 odsto niže na ulici nego cijene ovih proizvoda koji se distribuiraju legalnim kanalima, najčešće u kioscima. Naravno da takva razlika u cijeni predstavlja jak motiv za konzumente cigareta da nabavku ove vrste proizvoda obavljaju na ulici, nelegalnim tržnicama i slično", rekao je Grabovac za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, to dovodi do pada prometa legalnih maloprodajnih lanaca i individualnih prodajnih objekata, a to dalje utiče i na visinu plata radnika koji rade u njima, zatim na otpuštanja, skraćenje radnog vremena i slično.

Drugim riječima, prema Grabovčevom mišljenju, cijenu plaćaju ne samo vlasnici maloprodajnih objekata, već i radnici koji u njima rade.

"Redefinisanje akcizne politike na način da ona više korespondira s potrošačkom moći stanovništva već je dalo pozitivne efekte u Crnoj Gori, gdje je došlo do rasta prihoda po osnovu dažbina od prodaje duvanskih proizvoda", rekao je Grabovac.

Kako dodaje, smanjenje akciza na ovu vrstu proizvoda smanjilo bi razliku u cijenama cigareta na legalnom i nelegalnom tržištu, a samim tim i atraktivnost bavljenja ovom nezakonitom djelatnošću.

"U tom slučaju mogli bismo očekivati i veći promet ovom vrstom proizvoda u legalnim maloprodajnim objektima, kao što su kiosci, benzinske pumpe, marketi i slično. Na taj način bismo sve koji rade u legalnim kanalima prodaje doveli u kolikotoliko ravnopravan položaj i omogućili njihov komercijalni opstanak uz porast budžetskih prihoda", napominje Grabovac.

I Miro Džakula, direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, smatra da je odluka BiH o usklađivanju akciza na duvan i duvanske prerađevine s onima u EU bila preuranjena.

"Svako povećanje cijena duhana i duhanskih prerađevina koje nije u skladu sa standardom stanovništva prouzroči posljedicu da se otvara tržište i crno tržište raste", rekao je nedavno Džakula u intervjuu za "Nezavisne novine".