Crno tržište cigareta se smanjuje, ali borba bez učešća vlasti može biti uzaludna

​SARAJEVO, BANJALUKA - Uprkos naporima nadležnih institucija da se suzbije crno tržište duvana i duvanskih proizvoda, ono je još aktivno, a glavni razlog tome je veliko akcizno opterećenje na duvan koje je uzrok visokih cijena cigareta, a koje premašuje kupovnu moć stanovništva.

Stručnjaci u BiH naglašavaju da se problem crnog tržišta može riješiti samo kombinacijom zadržavanja akciza na postojećem nivou i još jačim kontrolnim aktivnostima jer, što je veća razlika cijena na legalnom i ilegalnom tržištu, privlačnost za ljude koji se bave švercom je veća.

"Ljudi koji se bave ilegalnom trgovinom duvana i duvanskih proizvoda imaju veći motiv ako je razlika cijena na legalnom i ilegalnom tržištu veća. Imaju veći motiv da to rade, zbog veće zarade, ali tu postoji i rizik. U idealnom slučaju bilo bi da su opterećanja koja se tiču akciza i drugih davanja ista ili približna u zemljama regiona jer se ta ilegalna trgovina upravo odvija u tržištu regiona. Treba nastaviti kontrolne aktivnosti i povećati javnu kampanju da ljudi prijavljuju one koji se bave ilegalnom trgovinom i naravno voditi akciznu politiku na način da se ne kreiraju takve razlike u cijenama na legalnom i ilegalnom tržištu", rekao je ekonomista Saša Grabovac.

Inače, potrošači u Bosni i Hercegovini izdvajaju najveći postotak prihoda za cigarete u odnosu na potrošače zemalja u regionu, uključujući Hrvatsku i Sloveniju, koje su članice EU. Po visini akcize za najjeftinije pakovanje koja iznosi 98 evra na hiljadu cigareta BiH je poslije Slovenije i Hravatske, koje su članice EU, treća u regionu, a prva je po učešću poreskog opterećanja u cijeni najjeftinije legalne paklice sa čak 90 odsto, dok je taj procenat u zemljama okruženja oko 65 odsto.

I pored toga što BiH već godinama ima problema sa ilegalnim tržištem, u posljednje vrijeme ono se ipak smanjuje, i to zahvaljujući pojačanim aktivnostima nadležnih agencija i institucija. Oporavak tržišta duvana posljedica je i odluke Vlade Crne Gore da zabrani skladištenje cigareta u Luci Bar. Iz te luke u EU je švercovano 20 odsto od ukupnog ilegalnog prometa cigaretama.

"Definitivno se ide u smanjenje crnog tržišta i to pokazuje i izdavanje akciznih markica čiji je broj do 2020. godine bio u padu, ali u 2021. i 2022. godini zabilježen je rast i to očekujemo i ove godine. Znači, ide se postepeno u smanjenje. Crno tržište nije iskorijenjeno ni u zemljama EU i vjerovatno neće ni kod nas, ali bez obzira na sve, mi planiramo vrlo brzo kampanju kao nastavak prošlogodišnje koja je dala dobre rezultate. Za desetak dana trebalo bi da krenemo s tom novom kampanjom", rekao je Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Podsjećanja radi, Uprava za indirektno oporezivanje BiH krajem maja prošle godine nastavila je sa kampanjom "Stop švercu", čiji je cilj da svi građani BiH koji imaju bilo kakvu informaciju o utaji indirektnih poreza, to dojave na otvorenu liniju. Ako je suditi po podacima UIO, akcijom su uspjeli motivisati veći broj građana da anonimno prijavljuju one koji krše zakon.

Ipak, bez obzira na povećane kontrole i zapljene duvana i duvanskih proizvoda na crnom tržištu, pronalazi se način da ilegalni proizvodi dođu do kupaca, pa tako osim na nelegalnim prodajnim mjestima, pijacama i trgovima širom BiH, ilegalni duvan i cigarete sve češće se mogu naći na internetu, čemu treba posvetiti posebnu pažnju nadležnih institucija.