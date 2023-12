Cruise otpušta 24 odsto zaposlenih

Prema izvještajima, GM-ova podružnica koja se bavi autonomnom vožnjom otpustiće oko 900 zaposlenih. Ova vijest stiže samo 10 nedjelja nakon incidenta u San Francisku kada je vozilo kompanije Cruise zakačilo i povuklo pješaka kojeg je prvobitno udario drugi automobil. Prije ovih otpuštanja, kompanija je otpustila devet izvršnih direktora, uključujući svog glavnog operativnog direktora.

“Dijelimo ovu tešku vijest i smanjujemo našu radnu snagu, pretežno u komercijalnim sektorima i povezanim korporativnim funkcijama”, napisao je portparol kompanije.

“Ove promjene pokazuju našu odluku da se fokusiramo na plansko komercijalizovanje uz sigurnost kao naš glavni cilj. Pružamo podršku zaposlenima koji su pogođeni. Obezbijedićemo snažne pakete otpremnina i beneficija. Zahvalni smo zaposlenima koji odlaze jer su odigrali važne uloge u izgradnji kompanije i bili su podrška našoj misiji.”

Novi predsednik kompanije i CTO Mo Elshenawy je naveo: "Znali smo da će do ovih otpuštanja doći, ali to ih ne čini ništa manje teškim pogotovo za one ljude koji su pogođeni”. Otpuštanja su pretežno usmjerena na neinženjerske poslove, uključujući radnike na terenu, komercijalne sektore i korporativno osoblje, prenosi PCPress.

