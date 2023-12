Da li je politika jača od energetike, bez Bloka 7 FBiH će ostati bez struje

SARAJEVO - Odluka da se ne gradi Blok 7 Termoelektrane Tuzla je isključivo politička, a posljedica te odluke biće drastičan pad proizvodnje električne energije i uvoz po tržišnim cijenama, jer obnovljivi izvori energije u Federaciji BiH ne mogu zamijeniti termoelektrane.

"Sa starim dotrajalim blokovima, ako se ništa ne bi desilo i kada se oni ugase za šest ili sedam godina jer se ne mogu rekonstruisati, mi ćemo se dekarbonizirati prije Njemačke i Poljske i 2030. godine bićemo karbonski neutralni. Tada će 'Elektroprivreda BiH' biti u situaciji da će ostati bez ogromne količine energije, a onda nam ostaje da uvozimo struju jer obnovljivi izvori ne mogu tako lako nadoknaditi ono što proizvedu termoelektrane", rekao je Amer Jerlagić, stručnjak za energetiku.

Kakva je energetska slika Bosne i Hercegovine, tačnije Federacije BiH u svjetlu termoelektrana, najbolje pokazuje podatak da je u ovom trenutku odnos proizvodnje električne energije iz uglja u odnosu na obnovljive izvore energije 82 na prema 18 odsto. Osim Jerlagića, i brojni drugi stručnjaci istakli su da u ovom trenutku ne postoji ni teoretska šansa da se proizvodnja električne energije iz termoelektrana nadomjesti iz obnovljivih izvora energije. Ipak, i pored toga, Nermim Nikšić, premijer Federacije BiH, nedavno je rekao: "Potpuno je jasno da od Bloka 7 neće biti ništa, ali ćemo uraditi sve što je moguće da ostale blokove dovedemo u funkciju te da 2030, odnosno 2050. godinu dočekamo spremni."

Ovu izjavu Jerlagić ocjenjuje kao političku u duhu globalnih kretanja, istovremeno naglašavajući da se preko noći ne mogu ugasiti termoblokovi te da "licemjerna Evropa" prvo treba da riješi Poljsku i Rumuniju, pa tek onda Bosnu i Hercegovinu.

"Poljska ima 90 odsto proizvodnje električne energije na ugalj, pa kada Evropa riješi Poljsku, neka rješava i Bosnu i Hercegovinu, a ne da se mi sami utrkujemo i da mi sebi postavljamo ciljeve kad ćemo mi to nešto ugasiti. To je žalosno", rekao je Jerlagić, dodajući da mu nije jasno zbog čega srljamo da se dodvorimo bilo kome i da kažemo da nema ništa od Bloka 7 i da je njegovo stručno mišljenje, ali i esnafa, da će bez Bloka 7 Federacija BiH postati zavisna od uvoza električne energije.

Inače, Federacija BiH u ovom trenutku ima ugalj za Blok 7, koji je ekološki, daleko prihvatljiviji nego stari blokovi. Recimo, čak 48 puta manja je emisija ugljen-dioksida nego iz starih termoblokova. Za rad Bloka 7 potrebno je i 30 odsto manje uglja nego što je sada slučaj itd.

Podsjećanja radi, Blok 7 trebalo bi da bude zamjena za blokove 3, 4 i 5 Termoelektrane Tuzla. Taj objekat trebalo je da gradi konzorcijum kineskih kompanija "China Gezhouba Company" i "China Energy Engineering Group Guangdong Electric Power Desing Institute". Projekat je trebalo da se finansira kreditom kineske EXIM banke u iznosu od 1,5 milijardi maraka, međutim ovom projektu oštro su se usprotivili iz Evropske unije i to zbog toga što je državna garancija za ovaj projekat okarakterisana kao nedozvoljena državna pomoć. Ipak, razloge za protivljenje treba tražiti u politici jer je prije svega za EU i Ameriku neprihvatljivo da to gradi Kina, kao što im u političkom i geostrateškom smislu nije u interesu energetska nezavisnost FBiH. Za realizaciju ovog projekta već je potrošeno oko 300 miliona KM, a problem zbog kojeg danas sve stoji je povlačenje američke kompanije "General Electric" iz tog projekta uz obrazloženje da neće da učestvuju u projektima zasnovanim na uglju. S obzirom na to da je ova američka kompanija trebalo da nabavi ključnu opremu kao što su kotao, turbina i generator, sve je zaustavljeno. Ukoliko se ostane pri stavu da se Blok 7 ne gradi, može se očekivati međunarodni arbitražni spor.

