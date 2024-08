Da li je tržište nekretnina u Republici Srpskoj prezasićeno?

BANJALUKA, PRIJEDOR - Iako je broj prodatih stanova u drugom tromjesečju ove godine manji u odnosu na isti period lani, cijena kvadrata je veća.

Pokazuju to podaci Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske koji u svom izvještaju navode da je od aprila do juna ove godine u Srpskoj prodato 498 stanova, a od čega su samo u Banjaluci pazarena 233 stana.

"Broj završenih prodatih novih stanova u Republici Srpskoj u drugom tromjesečju 2024. godine manji je u odnosu na drugo tromjesečje 2023. godine za 21 odsto i u odnosu na prosječan broj završenih prodatih novih stanova u 2023. godini manji je za 35,7 odsto", ističu iz Republičkog zavoda za statistiku.

Istovremeno, prosječna cijena prodatih novih stanova od aprila do juna ove godine u Republici Srpskoj bila 2.947 KM, dok se u Banjaluci za kvadrat stana izdvajalo 3.695 KM.

"Prosječna cijena završenih prodatih novih stanova u drugom tromjesečju 2024. godine u odnosu na drugo tromjesečje 2023. godine viša je za 11,3 odsto i u odnosu na prosječnu cijenu završenih prodatih novih stanova u 2023. godini viša je za 13,6 odsto", ističu iz RZS Srpske, pa tako, poredeći cijene, može se vidjeti da je u Banjaluci kvadrat poskupio za 312 KM, a u Republici Srpskoj generalno za 300 KM.

Dragan Gruban iz Agencije za nekretnine "Agent Enex" u Prijedoru i urednik Facebook stranice "Dom.ba", ističe da je i u ovom gradu opala prodaja novih stambenih jedinica.

"Opala je prodaja novih stambenih jedinica, kao i polovnih. Pitanje je da li je to uslovljeno zadovoljavanjem tržišta ili jednostavno cijena ne odgovara. Primijetili smo pad prodaje. Prije nekih šest mjeseci zgrada se i ne počne raditi, a već se sve stambene jedinice prodaju. Međutim, sad je aktivan značajan broj gradilišta u Prijedoru u odnosu na raniji period, pa se stanovi ne prodaju baš tako brzo kao ranije", objašnjava on za "Nezavisne novine".

Kako dodaje, cijene su ostale iste.

"Nova gradnja je od 2.700 do 3.000 KM sa uračunatim PDV-om, a polovni stanovi rađeni 1990. godine koštaju od 1.800 do 2.200 KM", navodi on.

Na pitanje da li se u budućnosti može očekivati pad cijena, on ističe da bi se to moglo desiti.

"U nekom narednom periodu biće vjerovatno pada, ali ne značajnog, jer i dalje se prodaje", kaže Gruban za "Nezavisne novine".

Sa podacima da su cijene veće, a prodaja manja, slažu se i iz "Anika nekretnina".

"Kada je bila invazija kupovine stanova, ti stanovi se sada rentaju najviše u vidu stana na dan i kao duži mjesečni zakup. Takođe, ima dosta zgrada u izgradnji. Prema mojim izvorima informacija, većina tih kataloga je već rezervisana. Uvijek je zlatna sredina kupovine", ističu iz agencije "Anika nekretnine" za "Nezavisne novine".

Takođe, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, korisna površina završenih prodatih novih stanova u drugom tromjesečju 2024. godine u odnosu na drugo tromjesečje 2023. godine manja je za 23 odsto i u odnosu na prosječnu korisnu površinu u 2023. godini manja je za 34,4 odsto.

Podsjećamo, prema podacima Republičke uprave za imovinsko-pravne poslove koji su objavljeni prije nekoliko dana, najskuplji stan u Srpskoj u ovoj godine prodat je za 507.110 KM i on se nalazi u Banjaluci, dok je za najskuplju kuću izdvojeno 550.000 KM u Laktašima.

