Da li su mali i veliki biznisi mogli iskoristiti lekcije iz prošlosti?

U ponedjeljak, 18. maja, počela je deseta Brending konferencija. Ove godine u potpuno drugačijem obliku nego što smo to navikli u prethodnih 9 izdanja. Vođena idejom da brendovi, lideri, agencije, mali i veliki biznisi trebaju hitan odgovor na pitanje kako nastaviti dalje, organizator konferencije, agencija Via Media, od jednodnevnog eventa napravila je petodnevnu "akademiju", a kompletan sadržaj „preselio“ se u online okruženje pod nazivom BK10 Online Week.

Prvog dana konferencije svoja svježa zapažanja na temu komunikacije brendova za vrijeme krize, sa učesnicima je podijelio jedan od najnagrađivanijih kreativnih direktora u našoj regiji, gospodin Davor Bruketa. Osim analize dobrih i loših primjera, on je naglasio da je ovo vrijeme zapravo pružilo i jednu priliku brendovima da ljudima postanu važni. Oni koji su to učinili i koji nisu obustavili svoje oglašavanje, iz krize će izaći brže nego ostali i to nije samo predikcija, nego je ista činjenica dokazana i u prošlosti.

Pažnju učesnika u nastavku večeri održao je biznis transformator Mark Shayler, kojemu je ovo povratak na Brending konferenciju i koji je za ovu godinu pripremio tri radionice za sve kojima je potrebna transformacija brenda, ili poslovnog plana. Već na prvoj radionici u kojoj je fokus bio na potrošačima, Mark je ponudio zanimljiv uvid na tu temu zapažanjem da zadatak brendova više nije natjerati potrošača da kupi njihov proizvod, nego ga uvjeriti da promijeni uvjerenje, osjećaj ili mišljenje o nečemu.

Kao neko ko je svoju cijelu karijeru posvetio unapređenju poslovanja i komuniciranja unutar FMCG kategorije brendova, Irena Kurtanjek, voditeljica korporativnih komunikacija kompanije Nestlé Adriatic, svoje izlaganje na Brending konferenciji vodi u smjeru pronalaska odgovora na pitanje kakva budućnost očekuje FMCG sektor. Njoj nije potrebna kristalna kugla, to će biti u prilici učiniti zahvaljujući izuzetno bogatoj karijeri, lekcijama koje je naučila do danas i preciznoj analizi trenutnog stanja na tržištu. Njen intervju planiran je za četvrti dan konferencije, kada učesnike očekuje i vjerovatno najvrjednije predavanje koje ćemo imati priliku vidjeti ove godine.

Riječ je o čovjeku koji ne samo da je preživio brojne krize i recesije, nego je i u krizama, ali i bez njih, uvijek uspijevao da pronađe „nevidljive“ prilike u ponašanju potrošača, koje su u konačnici njegovim klijentima donosile nemjerljivu vrijednost. Rory Sutherland, zamjenik predsjednika jedne od najvećih marketinških agencija današnjice Ogilvy UK, zasigurno je ličnost koju su mnogi svjetski brendovi ovih dana kontaktirali kao nekog ko im može dati jedino rješenje za spas iz krize. Zbog toga je od izuzetnog značaja ova prilika koju su, zahvaljujući Brending konferenciji, dobili svi regionalni predstavnici marketing industrije, jer će Rory u sklopu svog predavanja govoriti o iznenađujućoj moći ideja koje nemaju smisla, a na koje niko u ovom stanju neizvjesnosti nije uspio, ili se nije usudio pomisliti. Osim toga, on će nas odvesti na put kroz vrijeme dijeleći ključna znanja, koja će pomoći brendovima da urade ono što je trenutno najbitnije, a to je kreiranje strateške vizije budućnosti.

Koliko su mali i veliki biznisi bili svjesni prilike da su im šabloni iz prošlosti uveliko mogli pomoći da predvide i savladaju neizvjesnu budućnost, ovu koja nam je stigla preko noći, i koliko su tu priliku iskoristili, sumiraće još jednom ovaj regionalni strukovni događaj o kojem više detalja možete pronaći na www.branding.ba.