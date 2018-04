Dejan Ljevnaić, direktor OC Jahorina: Najuspešnija sezona na Jahorini ikada

Najuspešnija skijaška sezona na Jahorini je završena poslije 131 dan rada. OC Jahorina je prvi u regionu otvorio i poslednji u regionu zatvorio ski centar za skijaše i posetioce, što je do sada ne zapamćemo na Jahorini.

Rekordan broj od gotovo 185.000 skijaša koji su uživali na olimpijskoj planini, prihodi samo od prodaje karata koji su prestigli 5.300.000 KM i premašili prihode od zbira prošle sve sezone za 1.000.000KM još jedan su od dokaza da je novi menadžment ovog ski centra vratio povjerenje u zimu na Jahorini.

Šta je za Vas bio prioritet u protekloj skijaškoj sezoni?

Prioritet su nam bili skijaš, skijaške staze i, naravno, popularizacija skijanja kod dece i omladine. Kada kažem staze mislim na nove uređene staze po FIS standard, blage, široke, obeležene novom signalizacijom, zaštićene vetroustavima i utabane po najvećim mogućim standardima, koje su posle investicionih radova dužine od 35km. Za to imamo najbolje stručnjake, a dokaz je i to da smo ski centar koji ima najviše skijaških dana u regionu. Kada kažem skijaš mislim na sve što stvara lep osećaj skijašu na planini /novootvorena i uređana prodajna mesta, dva nova ski poligona za početnike, tri nova parking prostora, Olimpijski krugovi, novih 30 kontejnera za smece/. Uz velike investicione radove, paralelno smo radili na popularizaciji skijaškog sporta i omogućili smo čak 11.200 besplatnih karata za decu iz lokalnih samouprava. Vodili smo se domaćinskim pristupom, obraćali pažnju na sitnice, inicirali i učestvovali u rešavanju svih potencijalnih problema za skijaše i posetioce. Iako smo ove sezone rešili samo deo problema i tek započeli izgradnju Sistema za veštačko osnežavanje, ovakav pristup ski centru su ove sezone skijaši itekako nagradili i podržali.

Šta biste izdvojili iz protekle zimske sezone?

Izuzetno smo ponosni na činjenicu da smo ove godine oborili rekorde u svim segmentima poslovanja i imali pozitivan uticaj na razvoj privrede ovog regiona Rapublike Srpske. Prvi put posle osam godina iskazan je pozitivan poslovni rezultat OC Jahorina u iznosu od 544.798 KM. Poređenja radi prošlogodišnji rezultat je bio 4.356.116 KM u minusu. Ovogodišnji prihod od 5.300.000Km samo od prodaje karata bolji je za 86% od prošle sezone, što će se tek pozitivno odraziti na sledeći poslovni rezultat. Ako uzmemo kao parametar da je svaki skijaš na planini potrošio u proseku 500KM, možemo reći da je indirektan prihod od turističke potrošnje na Jahorini oko 92.000.000KM, a da pri tom ne uzmemo u obzir posetioce Jahorine koji ne skijaju, a kojih prema istraživanjima ima isto koliko i skijaša. Uz sve ove pozitivne pokazatelje, čak smo uspeli i da postignemo uštede u različitim segmentima poslovanja u iznosu od više od 15 miliona KM. Želim da istaknem da najveću zahvalnost dugujemo Predseniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, Vladi Republike Srpske i Predsedniku Nadzornog odbora, Nedeljku Eleku, koji su nas nesebično podržali kada nam je najviše trebalo.

Da li su se investicije koje ste realizovali pozitivno odrazile na skijaše?

Kada smo planirali investicije krajnji cilj nam je bio da imamo zadovoljnog skijaša kojem ćemo pored perfektno uređenih staza i sistema žičara i na prvom mestu bezbednosti ponuditi i dodatnu vrednost i razlog da se vrati na Jahorinu.

Smatram da sve što smo uradili na Jahorini i investicije i druge aktivnosti na unapređenju ski centra su skijaši pozitivno prihvatili, a dokaz je i to da smo dostigli broj od 1.500.000 vožnji u toku sezone, što je za 50 procenata više nego prošle sezone, ove godine je prvi put ostvarena milionita vožnja i to već sredinom februara. Tokom Sretenja smo imali neverovatnih 20.000 skijaša, a u jednom danu smo na našim novouređenim stazama ugostili čak 5.500 skijaša. Da su skijaši zadovoljni sa Jahorinom govori i to da postoji veliko interesovanje regionalnih agencija za saradnju sa nama i da je već počeo buking za sledeću zimsku sezonu. Svakako, najveće priznanje nam je dolazak Olimpijskih igara za mlade koje će se održati u februaru sledeće godine.

Ove godine smo započeli projekat sistema za veštačko osnežavanje, izgradili smo veštačko jezero na vrhu planine veličine 95.000m3, koje će biti i letnja atrakcija, a ugovorili smo sa najvećom svetskom kompanijom za proizvodnju sistema za veštačko osnežavanje Technoalpinom osnežavanje staza koje povezuju celo skijalište. Radove počinjemo čim se sneg otopi, tako da Jahorina zvanično od sledeće sezone će imati sigurnost u sneg i skijaši više nikada neće morati da se pitaju da li ima snega, sigurno će ga biti!

Šta ste obezbedili za posetioce Jahorine pored skijanja?

Sezonu na Jahorini su obeležila i bogata zabavna i tačnmičarska dešavanja kao što su Ski opening, doček Nove Godine uz preko 20.000 posetilaca koji su uživali uz muziku jedne od najvećih zvezda današnjice Željka Joksimovića, pa prvi zimski Exit Festival 84 koji je za 4 dana privukao preko 20.000 ljubitelja odlične zabave i dobrog skijanja. Planiramo da ovi zabavni događaji postanu tradicionalni i da se svake godine održavaju na Jahorini. Realizovana su i testna talmičenja za Olimpijske igre mladih koje će se održati sledeće sezone, potom „Trka poznatih ljubitelja Jahorine“, kada je olimpijska planina ugostila neke od najvećih legendi iz sveta skijanja, poput Alberta Tombe, Bojana Križaja, Jureta Košira ali i mnogih drugih, koji su sa planine ponijeli samo pozitivne utiske, kao i „Trka Ambasadora“ kada je Jahorina bila centar dešavanja za doplomatski kvor zemalja širom sveta. Uspeli smo da organizujemo i Humanitarnu trku i iskoristimo naše resurse da pomognemo onima kojima je pomoć bila najpotrebnija. U narednim danima nas očekuje i Biznis forum na kojen će Jahorina biti domaćin.

Kakvi su Vam planovi za letnju sezonu?

Naš plan je da Jahorina radi 365 dana u godini i već uveliko pripremamo letnju sezonu koja će biti dostojna protekloj najuspešnijoj zimskoj sezoni. Prvo na redu je krajem juna veliko otvaranje letnje sezone uz bogat zabavni i muzički program, a paralelno sa tim sprovodimo letnji investicioni program sa novim adrenalinskim i zabavnim sadržajima. Moram da napomenem da smo već počeli da pripremamo i sledeću zimsku sezonu kako bi održali kontinuitet i sve bolje rezultate u poslovanju.