Dijaspora "drži" visoke cijene stanova u Srpskoj

BANJALUKA, PRIJEDOR - Cijene stanova u Srpskoj na visokom su nivou, a kako kažu naši sagovornici, razlog za to je velika potražnja, a u posljednje vrijeme najviše nekretnine kupuju ljudi iz dijaspore.

Mile Petrović, sekretar Udruženja građevinarstva i industrije građevinskog materijala u Privrednoj komori Republike Srpske, kazao je da veliki dio stanovništva iz inostranstva u posljednje vrijeme kupuje nekretnine u Srpskoj.

"Dobar dio stanovništva iz inostranstva je zbog situacije u zemljama u kojima sada žive uvidio da po sadašnjim cijena neće moći sebi kupiti nekretninu, pa odlučuju da se prebace na naše prostore, odnosno da riješe stambeno pitanje, da kupe nekretninu", kazao je Petrović.

Istakao je da sadašnje cijene nekretnina na tržištu prate potražnju, te se ne mogu se očekivati njihove niže cijene.

"Pri samom kreiranju cijena koriste se određeni ulazni parametri, kao što je cijena radne snage, cijena materijala, zemljišta, energije, tako da u ovom momentu nije realno očekivati da će doći do pada cijena, ali ne smijemo zaboraviti da je tražnja ta koja diktira cijenu", kazao je Petrović.

Kako je pojasnio, sektor građevinarstva u Srpskoj je stabilan, što je, kako kaže, dobro, jer je ovaj sektor grana privrede koja vuče ostale privredne grane.

"Mi se nadamo da će ovakva dinamika gradnje ostati. Malo problema imamo sa kvalifikovanom radnom snagom, tako da zbog tog nedostatka uvozimo radnike kako bismo stigli da završimo sve preuzete poslove", kazao je Petrović.

Da su ljudi iz dijaspore u zadnje vrijeme većinski kupci stanova nove gradnje, kaže i Dragan Gruban iz Agencije za nekretnine "Agent Enex" u Prijedoru i urednik Facebook stranice Dom.ba, za "Nezavisne novine".

"Primjetno je da je veliki broj kupaca upravo iz dijaspore i uglavnom kupuju stanove u novoj gradnji. Tamo su im cijene previsoke, a taj ušteđeni novac akumuliraju ovdje da kupe nekretninu, pa ih uglavnom iznajmljuju ili ih koriste kada borave na našim prostorima", kazao je Gruban.

Dragan Milanović, direktor Agencije "Remax" Banjaluka, ističe za "Nezavisne novine" da su dobar dio kupaca stanova, barem u Banjaluci, upravo ljudi iz dijaspore.

"Naši ljudi koji žive i rade u inostranstvu rijetko se odluče da kupe nekretnine tamo, nego rade tamo, a ulažu ovdje", kazao je Milanović.

Pojasnio je da su u posljednje vrijeme upravo ovi kupci promijenili navike, te su, kako kaže, ranije novac zarađen tamo ulagali u mjesta iz kojih dolaze i pravili kuće, a sada to uglavnom usmjeravaju na stanove.

"Oni sada kupe stan u grad, mogu ga izdavati, mogu ga koristi, nemaju nikakvih dodatnih troškova", kazao je Milanović i dodao da pritom dodatno i zarade.

Kako je rekao, još uvijek vlada velika potražnja za stanovima u većim gradovima, te se ne očekuje pad cijena.

Što se tiče cijena stanova u Banjaluci, one se u novoj gradnji kreću od 2.800 KM, koliko košta kvadrat u Šargovcu, te do 6.000 KM, koliko je to u centru grada.

"Što se tiče stare gradnje, ona dostiže i do 4.000 KM po kvadratu", kazao je Milanović.

