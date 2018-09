Dionice Nikea uzletjele do rekorda

Iako je podigla javnost na noge, zbog Nikeove nove reklame američka je kompanija dostigla rekordnu cijenu dionica, piše Fortune.

Reklama koja slavi moto kompanije "Just do it" prikazuje kontroverznog bivšeg NFL-ovog igrača Kolina Kaepernicka zbog čega su se mnogi konzervativci pobunili paljenjem Nikeovih patika te rezanjem čarapa. No uprkos tome, prodaja je porasla 31 odsto, a investitorima se reklama očigledno svidjela budući da je cijena dionica američke kompanije porasla pet posto te dostigka rekordnih 83,49 dolara.

Uz rast prodaje i cijena dionica, Nike je ovim potezom dobio 17.000 novih pratilaca (eng. follower) na Instagramu, a objava američke kompanije na toj društvenoj mreži druga je objava u istoriji Nikea (nakon objave o Svjetskom prvenstvu) koja je dobila najvise "lajkova".

Navedeno je u potpunoj suprotnosti s izjavama američkog predsjednika Donalda Trampa prema kojima je kompanije "apsolutno uništena zbog bijesa i bojkota koje je kampanja izazvala".

