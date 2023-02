Đokić: Bećirovićeva preporuka o gasu dio igre koja traje godinama

BIJELJINA - Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da u BiH nema nikakvih problema u snabdijevanju gasom, da se gasna mreža razvija bez ikakvih problema i da za to nisu potrebni nikakvi dodatni propisi.

Đokić je za Srnu rekao da je to što je sada bošnjački član Predsjedništva BiH Denis Bećirović uputio preporuku za izradu i usvajanje zakona o gasu BiH, dio igre koja traje već dugo godina u nastojanju da se otme još jedna nadležnost od entiteta i prenese na nivo BiH.

On je ukazao da je i Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH nadležnost za oblast energetike isključivo dodijeljena entitetima.

Đokić je naglasio da je Republika Srpska donijela svoj zakon o gasu, koji je usklađen sa evropskim direktivama.

"Za njega je Sekretarijat Energetske zajednice, kao i drugi, dao veoma visoku i pozitivnu ocjenu i mi imamo u Republici Srpskoj uređenu oblast gasa", dodao je Đokić.

On je rekao da FBiH nije htjela da uređuje oblast gasa.

"Ona još funkcioniše na principu uredbe u želji da slomi Republiku Srpsku i primora je na neki način pod pritiscima da se donese poseban zakon o gasu na nivou BiH ili da se još dodatno proširi oblast elektroenergetike", naveo je Đokić.

On je naglasio da su predstavnici Republike Srpske više puta na radnim sastancima stavljali do znanja da to Republika Srpske neće prihvatiti.

"Ja sam to vrlo jasno saopštio na svakom sastanku, ne ostavljajući nikakvu dilemu da li može biti drugačije, nego samo onako kako piše u Ustavu i Dejtonskom sporazumu", rekao je Đokić.

On smatra da je ovo samo još jedna u nizu političkih igara koja se pokreće od funkcionera iz FBiH, "gdje se sada našao i Bećerović kao jedan od aktera takve igre".

"Mislim da da bi bilo mnogo pametnije da i u Federaciji shvate da mi već 30 godina skoro funkcionišemo na ovim principima, da nemamo nikakvih problema u snabdijevanju gasom BiH, da se gasna mreža i gasna aktivnost ovdje ne samo održava, nego se i razvija bez ikakvih problema, i nama nikakvi dodatni propisi za to nisu potrebni", istakao je Đokić.

Prema njegovim riječima, ovo je samo nečija namjera da pokrene još jednu političku igru i da opet odnekud dođu neki novi pritisci na Republiku Srpsku i da se Srpska oglašava kao problem BiH.

"A, ustvari, stalni problem tinja u FBiH kod ljudi koji neprestano imaju ambiciju da mijenjaju Dejtonski sporazum, Ustav BiH i da Srpsku proglašavaju nekakvim krivcem za sve i faktorom opstrukcije, a mi smo i na ovom pitanju dokazali koliko smo napredniji u BiH i od Federaciji i od mnogih drugih ljudi koji se bave ovim pitanjima u energetici", dodao je Đokić.

Đokić je podsjetio da je svojevremeno uz saglasnost oba entiteta prenesena nadležnost i osnovano je preduzeće "Elektroprenos BiH".

"Mi smo prethodnih nekoliko godina intenzivno radili zajedno sa Sekretarojatom Energetske zajednice da usaglasimo i pripremimo tekst zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije i gasa i prvi put se u jednom zakonu pojavljuje i oblast gasa i mi smo taj zakon usaglasili i na njega je saglasnost dao i Sekretarijat Energetske zajednice", naveo je Đokić.

On je dodao da su takav sadržaj usaglasili i potpisali predsjednici vlada Republike Srpske i Federacije BiH u Neumu 2019. godine.

"Poslije toga smo imali niz sastanaka da bi taj zakon došao u Parlamentarnu skupštinu BiH, međutim u FBiH nikada nije bilo dovoljno volje da se taj zakon unese u Parlamentarnu skupštinu BiH i usvoji. Sada se pokušava potpuno izbaciti taj zakon kao da se nije ni pojavljivao, kao da ga nije ni bilo i otvara se priča o posebnom zakonu o gasu na nivou BiH", rekao je Đokić.

Bećirović je u proceduru uputio preporuku za izradu i usvajanje zakona o gasu BiH, u kojoj predlaže ukidanje entitetskih regulatora i uspostavljanje regulatora za oblast prirodnog gasa na nivou BiH.