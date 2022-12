Đokić ne očekuje vidljiv rast troškova za struju u 2023. godini

BANJALUKA - Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da ne očekuje da će u narednoj godini biti vidljiv rast troškova za električnu energiju u Srpskoj, ali da će doći do izjednačavanja zimske i ljetne tarife.

Đokić je rekao da je u razgovorima sa nosiocima energetske aktivnosti u Srpskoj dobio uvjerenje da za potrošnju u januaru neće doći do povećanja troškova kod potrošača koji potroši do 500 kilovata energije.

"Ne očekujemo da će biti vidljiv rast u narednoj godini, a jedino što će se desiti jeste to izjednačavanje zimske i ljetne tarife, što će u aprilu povećati tu vrstu naknade. Ali, procjenjujemo da će u tom periodu doći do pada potrošnje", rekao je Đokić.

On je napomenuo i da je značajno smanjena naknada za obnovljive izvore energije, kako bi se smanjili troškovi za električnu energiju.

Đokić je naveo i da cijenu energije za javnu potrošnju, odnosno za građane, određuje Regulatorna komisija, dok za tržišno snabdijevanje, odnosno privredu, određuje "Elektroprivreda" kao snabdjevač.

Komentarišući izjavu predsjednika Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske Vladislava Vladičića o načinu će se obračunavati električna energija, on je rekao da je objašnjenje bilo nezgrapno, jer su korišteni stručni termini koji mogu razumjeti samo stručnjaci.

"To su isuviše složene metode i formule po kojima se vrši izračun potrošnje energije, te smo oni koji se time bave mogu to da razumiju, dok za druge to zvuči zbunjujuće", rekao je Đokić.