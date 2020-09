Dodatni čas ugostiteljima kucnuo prekasno

BANJALUKA, BIJELJINA - Nedavno produženo radno vrijeme do ponoći ugostiteljima nije donijelo veliki napredak i osjetno povećanje prihoda te, kako tvrde ugostitelji, pozitivniji efekat bi bio da se radno vrijeme produžilo još 1. avgusta.

Podsjećamo da je nedavnom odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije rad ugostiteljskim objektima, umjesto do 23 časa kako je bilo dosad, dozvoljen do ponoći.

"Do 31. avgusta ograničava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od šest do 24 časa. Pružanje ugostiteljskih usluga ishrane i pića na taj način odnosi se i na ugostiteljske objekte za smještaj", saopšteno je nedavno nakon 52. sjednice ovog štaba.

Zlatan Tatić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca trgovine, turizma i ugostiteljstva "Horeca", rekao je da je sada kraj sezone te da su očekivali da se radno vrijeme ugostiteljima produži za sat vremena još 1. avgusta, što bi, kako kaže Tatić, imalo više smisla.

"Sada postoji mali pomak, profit za ovih sat duže radnog vremena je možda porastao za otprilike od 10 do 15 odsto. Svakako da bi efekat bio bolji da je radno vrijeme bilo do ponoći od 1. avgusta", rekao je Tatić.

On kaže da su imali određen broj turista iz Austrije, ali nakon što je ova država uvela određene mjere - ni tih turista više nije bilo.

"Još je ovo daleko od poslovanja koje smo imali prije korone. Prošla godina je turistički bila odlična, a ova bi bila još bolja da nije bilo korone, međutim dolaskom nje to je stalo", kaže Tatić.

Pojasnio je da se život u kafanu nije vratio, ali da napredak postoji.

"Napretka ima, nije kao na početku pandemije kada posla nije bilo nikako. Ljudi sada više traže da im se dostavi hrana na kućnu adresu, a kad dođu u kafanu jedu na brzinu. Ujutru se brzinski popije kafa i ono što je čovjek navikao, međutim nema dužeg uživanja i boravka", pojasnio je Tatić.

Nikola Tojić, vlasnik ugostiteljskog objekta "Zen" u Bijeljini, rekao je da se produženjem radnog vremena osjete pomak i napredak te da se to odrazilo na povećanje prometa od 10 odsto u odnosu na period kad je radno vrijeme trajalo do 23 sata.

"Još je to daleko od stanja koje je bilo prije, ali sat radnog vremena duže je na neki način vratio život, gosti se drugačije osjećaju i ostaju do kraja radnog vremena u kafani. Situacija se donekle vraća u onaj stari ritam života", rekao je Tojić.

Dodao je da bi svakako bilo značajnije da je radno vrijeme u proteklom periodu bilo do 24 sata jer bi tako efekat bio značajniji i finansijski bi to više pogodovalo ugostiteljima, međutim, kako kaže Tojić, pitanje je koliko je to dozvoljavala epidemiološka situacija.

Danijel Surtov, menadžer motela "Le Pont" u Prijedoru, rekao je da produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima znači, ali da nema značajnijih efekata.

"Više bi nam značilo da je vrijeme bilo produženo i tokom ljetnog perioda kada je bilo stranih gostiju jer se tada nešto i moglo napraviti. Ovo nam je došlo pomalo kasno i sada nam to manje-više ništa ne znači. Mali napredak postoji i mi to podržavamo, ali nema velikog značaja. Još je to daleko od onog stanja kakvo je bilo prije pandemije virusa korona", rekao je Surtov.