Dodik: Srpska će imati dovoljno energije i ove i sljedećih zima

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Republika Srpska nema problem sa strujom i da može da izveze oko 36 odsto struje koju proizvede te da će viškove dogovarati, prije svega, sa Srbijom, a, ako bude potrebe, razgovarati i sa "svojim prijateljima Mađarima".

"Ono što je sigurno, mi ćemo imati dovoljno energije i ne samo ove zime, nego i sljedećih", rekao je Dodik za Radio-televiziju Srbije.

Dodik je ocijenio da je vrijeme da se na regionalnom nivou okupe zemlje oko energetskih pitanja.

"Mislim da Srbija, Mađarska i Republika Srpska mogu da razgovaraju i da ono što ima viška, da to mogu da koriste partneri, a tamo gdje je manjak, da drugi pomažu. To će morati da se uradi, jer očigledno da Evropa, i malo širi svijet, ulaze u te probleme potpuno nespremni, pogotovo Evropa koja nema resurse", rekao je Dodik.

On je istakao da čak sa evropskog nivoa pokušavaju da ovladaju proizvodnim resursima električne energije u ovom regionu, kroz razne zajednice, kao što je Energetska zajednica Jugoistočne Evrope i neke druge.

"Sad hoće da naprave pravila, pa bi vjerovatno nama smanjila potrošnju, a viškove povukla sebi. Naš primarni cilj je da sa Srbijom dogovaramo te stvari", rekao je Dodik.

On je ukazao da to što je Evropska komisija obustavila finansiranje izgradnje dionice auto-puta Doboj–Vukosavlje ne znači da Republika Srpska nema alternativu, te poručio da će biti obijezbijeđen novac za 40 kilometara tog puta.

Dodik je istakao da je to nasilje koje se plaća novcem EU, a da je dobro što u Briselu znaju da Republika Srpska nije bez alternative.

"U Briselu savršeno dobro znaju da mi pregovaramo sa kineskom kompanijom koja će napraviti taj put i možda povoljnije nego što imamo sa EU. Indikativno je da Evropa na taj način to pokušava da radi. Danas mi možemo da obezbijedimo taj novac i mi ćemo ga obezbijediti i to ćete gledati u narednih par mjeseci", rekao je Dodik.

On je podsjetio da je EU to proglasila evropskim koridorom i ukazao da to treba EU. "Oni nam daju kredite, a hoće da im aplaudiramo. A kad mi nešto kažemo što im ne odgovara, zaustavljaju radnju. To je stvar nemoći ili nestrpljenja, da ne kažem bjesnila u Evropi zbog svega ovoga", ocijenio je Dodik.

Povodom pozicije Srbije, Dodik ističe da je Srbija otišla mnogo dalje na evropskom putu i da ima mnogo više evropskih investicija.

"(Predsjednik Srbije Aleksandar) Vučić je ozbiljan državnik i vodi odmjerenu politiku i u interesu Srbije. Ja smatram da je ta politika racionalna, umjerena i odgovara interesima Srbije", rekao je Dodik i dodao da je najveći spoljnopolitički ekonomski partner Srbije EU i da se o tome mora voditi računa.

Srpski član Predsjedništva BiH rekao je da mu je zbog Rusije drago što je Fudbalski savez BiH donio odluku o utakmici sa fudbalskom reprezentacijom Rusije, ali da neće navijati za BiH.

Na pitanje da li je to sad jedninstvena prilika kada Srbi hoće da igraju za BiH, Dodik je rekao da Srbi ne bi trebalo da igraju za BiH, ali da mu u ovom slučaju, kada nijedna evropska reprezentacija ne želi da igra fudbalsku utakmicu sa Rusijom, djeluje korektno i fer da bar u Republici Srpskoj pokušaju da se to desi.

Za nedavni sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, Dodik je rekao da nije osjetio nikakav zamor kod ruskog predsjednika i da je očito da Rusija ima namjeru da u Ukrajini ostvari svoj cilj, osnosno da ruskom narodu obezbijedi stabilan i miran život i pravo da koristi svoj maternji jezik i svoju kulturu.

Dodik je naglasio da Putin cijeni poziciju Srbije i Republike Srpske i pristup o pitanju sankcija i da će nastaviti da ima najbliže odnose sa Srbima.

"Putin ne zaboravlja prijatelje i svi Srbi mogu da računa na podršku", rekao je Dodik i dodao da mu je Putin rekao nekoliko važnih stvari, među kojima i da Rusija razumije da je borba Republike Srpske zbog nepravednog pristupa Zapada neravnopravna.

Govoreći o odnosima sa zvaničnicima Hrvatske, sa njenim predsjednikom Zoranom Milanovićem, Dodik, koji je srpski član Predsjedništva BiH, rekao je da je u trenutku kada je Srbima to odgovaralo iskoristio trenutak i stao na stranu Hrvata kada se ruše njihova kolektivna prava u BiH.

"Ako rušite njihova kolektivna prava, onda možete sutra rušiti srpska kolektivna prava", pojasnio je Dodik i dodao da je to omogućilo da Hrvatska bar u onom dijelu negativnih konotacija za Republiku Srpsku ne bude proaktivna u evropskim i NATO strukturama.

S druge strane, dodao je, svjestan je istorije koja je veoma teška između Srba i Hrvata, ističući srpsku stradalničku istoriju koja se ne može promijeniti.