Dok drugi smanjuju radnu snagu, Hajsens Gorenje zapošljava

VELENJE - Kompanija Hajsens Gorenje, proizvođač aparata za domaćinstvo i televizora, najavila je da će zaposliti dodatne radnike, uglavnom u novootvorenoj fabrici tv uređaja, zbog rasta porudžbina za naredne mjesece.

Pogon Hajsens Evropa Elektroniks u Velenju, gdje je u januaru pokrenuta proizvodnja televizora marke Hajsens za evropsko tržište, već ima 750 radnika, a dodatnih 50 će zaposliti u aprilu, prenosi agencija STA.

Kompanija će takođe povećati broj zaposlenih u pogonu kućnih aparata, a u narednim mjesecima će, kako najavljuje, tražiti radnike za proizvodnju, uključujući rukovaoce mašinama.

Hajsens Gorenje je, ističe STA, na taj način reagovao na odluku američke multinacionalne kompanije Adient da do kraja godine zatvori svoju podružnicu u Slovenskom Gradcu, susjednoj opštini pored Velenja, nudeći radnicima koji su ostali bez posla zaposlenje u svojim pogonima.

S ponudom za zaposlenje Hajsens Gorenje je izašao još prošle godine kada je Adient otpustio 119 radnika u proizvodnji dijelova za auto sjedišta i enterijere, a ponuda ostaje otvorena do daljeg jer će 412 ljudi ostati bez posla do kraja 2021, a i poslije toga, tačnije do 18. maja 2022. kada će američka firma okončati poslovanje u Sloveniji. Iz Hajsensa su istakli da im porudžbine rastu i da od ovog mjeseca uvode rad u tri smjene na dvije proizvodne linije, dok će preostale linije i dalje raditi u dvije smjene.

U cijeloj industriji kućnih aparata prisutan je trend rasta narudžbina kao rezultat mjera kovid zaključavanja, jer ljudi ne troše novac na putovanja, restorane i zabavne sadržaje van kuće.