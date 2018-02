Dolar naglo pao, najslabiji u posljednje tri godine

Na svjetskim valutnim tržištima dolar je oštro pao, pa je njegova vrijednost prema košarici valuta skliznula na najniži nivo u tri godine, što je posljedica zabrinutosti ulagača zbog rasta deficita u SAD-u.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, prošle sedmice je pao 1,5 odsto, na 89,10 bodova, a u jednom je trenutku zaronio na 88,253 boda, najniži nivo od decembra 2014. godine.

Pritom je cijena američke valute prema japanskoj potonula 2,4 odsto, na 106,20 jena, našavši se u jednom trenutku na samo 105,545 jena, najniži nivo u proteklih 15 mjeseci.

Dolar je znatno oslabio i prema evropskoj valuti, pa je tkurs evra skočio 1,3 odsto na 1,2405 dolara, dosegnuvši u jednom trenutku i najviši nivo u tri godine.

Analitičari kažu da je slabljenje dolara posljedica niza uzroka, uključujući procjene da će Washington voditi strategiju slabljenja dolara jer to pogoduje američkim izvoznicima, s obzirom da niži tečaj dolara dovodi do povećanja cjenovne konkurentnosti američkih proizvoda na inozemnim tržištima.

Uz to, slabljenje dolara posljedica je procjena o rastu proračunskog i trgovinskog deficita u SAD-u, nakon nedavnog velikog smanjenja poreza i povećanja državne potrošnje.

"Rast tih deficita pritisnuo bi američku valutu. MMF procjenjuje da rast proračunskog deficita za 1 odsto vodi do 0,6-postotnog povećanja deficita SAD-a u platnoj bilanci. A to znači da bi ta dva deficita do kraja decenije mogla dosegnuti 7 odsto BDP-a, što bi sve trebalo finansirati novcem iz insostranstva objašnjava Mark McCormick, strateg u firmi TD Securities.

Do slabljenja dolara došlo je u trenutku kada su prinosi na američke državne obveznice poskočili na nove najviše nivo u četiri godine, budući da su podaci o inflaciji pokazali veći rast cijena u siječnju nego što se očekivalo poduprijevši očekivanja da će američka središnja banka pojačati tempo zaoštravanja monetarne politike i moguće podići kamatne stope i u četiri navrata tokom ove godine.

Takva kretanja mnoge su analitičare zbunila jer viši prinosi na američke državne obveznice inače povezuju sa snažnijim dolarom.

Analitičar banke ING Chris Turner kaže da bi se prekid uobičajene povezanosti u kretanjima prinosa na američke državne obveznice i tečaja dolara mogao objasniti time da su prinosi ojačali uslijed zabrinutosti u vezi proračunskog deficita, a ne zbog inflacije.

Američka je valuta pod pritiskom i zbog toga što je sve jasnije da američka središnja banka više neće biti jedina velika banka u svijetu koja zateže monetarnu politiku.

To se u ovoj godini očekuje i od drugih velikih središnjih banaka, prvenstveno evropske, koja bi mogla ukinuti dugogodišnje poticajne mjere.

(NN/poslovni.hr)