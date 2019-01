Društvo Petrol otvorilo je svoje 500. prodajno mjesto

MENGEŠ – Društvo Petrol otvorilo je jubilarno 500. prodajno mjesto, čime odlučno prati postavljenu strategiju u okviru koje bi do 2022. godine u regiji trebalo da ima više od 540 prodajnih mjesta.

Riječ je o novom Petrolovom prodajnom mjestu izgrađenom prema svim najnovijim i najmodernijim standardima, koje kupcima nudi široku paletu različitih trgovačkih proizvoda, jela iz programa mini Fresh i mogućnost obavljanja brojnih usluga kao što su uplata loto listića, sportsko klađenje i kupovina ulaznica za koncerte.

Danas je na prodajnom mjestu Mengeš održano službeno otvaranje, na kojem je predsjednik uprave Petrola, Tomaž Berločnik, predstavio stratešku ulogu prodajnih mjesta za poslovanje Petrola.

“Kao što govori naša misija, prodajnim mjestima na tržištima Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije brinemo o sjajnoj energiji na putu, a ono što nas posebno raduje je to što su ljudi naša prodajna mjesta prihvatili kao svoja. U skladu sa strategijom poboljšavamo kvalitet života svih svojih zainteresovanih strana, njegujemo vjernost klijenata i na održiv način brinemo o pravoj energiji za život. Razvijamo kompletna i održiva rješenja na područjima energetike, trgovine, mobilnosti i naprednih usluga, a sve to kvalitetnim partnerstvima i inovativnošću povezujemo u sjajno korisničko iskustvo. Bez obzira na „e-razvoj“ i dalje ćemo ulagati u razvoj benzinskih stanica koje će po našoj procjeni još određeno vrijeme igrati veoma važnu ulogu”, rekao je Tomaž Berločnik, predsjednik uprave Petrola.

Društvo Petrol time prati ambiciozno postavljenu strategiju za period od 2018. do 2022. godine, u sklopu koje bi do 2022. godine u regiji trebalo da ima više od 540 svojih prodajnih mjesta. Do 2022. godine broj Petrolovih prodajnih mjesta u regiji i dalje bi trebalo da raste: Slovenija (319 → 327); Hrvatska (106 → 121); Bosna i Hercegovina (40 → 42); Srbija (13 → 30); Crna Gora (11 → 17).