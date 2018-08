Državljani BiH okupirali "Beograd na vodi"

BANJALUKA - Nekoliko desetina državljana BiH do sada je kupilo nekretninu u okviru "Beograda na vodi", velelepnog stambeno-poslovnog kompleksa u izgradnji u glavnom gradu Srbije, čija se vrijednost procjenjuje na tri milijarde dolara.

Kvadrat stambenog prostora na ovoj ekskluzivnoj lokaciji pored rijeke Save plaćan je i više od sedam hiljada evra.

Kako je potvrđeno za "Nezavisne" iz agencije "Executive Group", upravo zbog velike zainteresovanosti u Banjaluci je ovih dana napravljena i promocija projekta, gdje svi potencijalni kupci mogu da dobiju detaljnije informacije.

"Svi zainteresovani građani će sada još lakše moći da dođu do informacija u vezi sa stambenom ponudom u okviru 'Belgrade Waterfronta', kao i da se upoznaju s izuzetnim načinom života pored rijeke koji nudi ovaj jedinstveni građevinski poduhvat u regionu", kazali su nam u ovoj agenciji.

Kako su rekli, velika zainteresovanost je pokazatelj da i ljudi iz regiona prepoznaju značaj ovog projekta, koji osim najkvalitetnije stambene ponude pruža i brojne dodatne sadržaje koji su potrebni za udoban život.

Dodaju kako je riječ o prvoklasnim stambenim objektima u centru Beograda te da je prva zgrada u okviru kompleksa, "BW Residences", već završena.

Trenutno, u ponudi su stambene zgrade "BW Vista", a u okviru koje će biti otvoren i vrtić, "BW Parkview", u blizini budućeg parka, "BW Magnolia", niskospratnica u okviru koje će stanari imati pristup unutrašnjem dvorištu, te "BW Arcadia", locirana između Sava promenade i budućeg parka.

"Sve stambene zgrade u prizemlju imaju prodavnice, kafiće, restorane i usluge neophodne za svakodnevni život. U ponudi su i ekskluzivni brendirani stanovi 'The Residences at The St. Regis Belgrade', koji će se nalaziti u Kuli Beograd, budućoj najvišoj zgradi u zemlji i simbolu Beograda. U neposrednoj blizini stambenih zgrada nalaziće se i 'BW Galerija', buduća najveća šoping-destinacija u regionu", zaključili su u agenciji "Executive Group".

Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, kaže kako bogati često imaju potrebu da se izdvoje od ostalih i budu sa sebi sličnima.

On navodi primjer iz Zagreba, gdje je investitor dozvolio da kupci koji su prvi pazarili nekretnine sami odlučuju kome će se stanovi prodavati i ko će im biti komšije.

"Kupovina tih nekretnina je sa jedne strane dokazivanje da ste vi neko ko ima novac, a sa druge strane da želite da budete u krugu drugih koji su isto tako bogati. To je karakteristika novokompanovanog bogatstva, a to razbacivanje novcem veoma dobro koriste investitori koji su uložili u takvu lokaciju. Nije ni funkcionalno ni svrsishodno trošiti toliki novac, ali ako se mnogo ne oznojite za pare koje zaradite, onda nije ni čudo da ih potrošite u tom iznosu za nekoliko kvadrata u Beogradu", smatra Pavlović.

Banjalučani koji ovih dana imaju priliku da se pobliže upoznaju s ovim kompleksom kažu kako stanove u njemu sebi mogu da priušte samo bankari i političari.

Među brojnim poznatim ličnostima koje posjeduju stan u ovom kompleksu nalazi se i Damir Džumhur, poznati bh. teniser.