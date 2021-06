EU plaća tri miliona evra za naziv "konjak"

BRISEL, JEREVAN - Evropska unija je spremna da Jermeniji da tri miliona evra u zamjenu za odricanje od naziva konjak prilikom označavanja svojih alkoholnih proizvoda.

Prema sporazumu s EU, Jermeniji je dato 14 godina da se odrekne naziva konjak na lokalnom tržištu i 25 godina za prestanak korištenja naziva u inostranstvu, piše Sputnjik.

Program će se finansirati iz budžeta EU, a kontrolu nad sprovođenjem programa vršiće Ministarstvo ekonomije Jermenije i delegacija EU u toj zemlji. Ovaj ustupak Jermenije bi trebalo da poveća njene šanse za integraciju s EU, dok eksperti ocjenjuju da žrtvovanje jednog od glavnih brendova zemlje može smanjiti finansijsku vrijednost ovog pića.

Sporazumom o sveobuhvatnom partnerstvu između EU i Jermenije iz 2017. godine predviđeno je da se Jermenija odrekne upotrebe naziva konjak, koji je zakonski zaštićen.

Obilježje konjak može nositi piće koje se proizvodi u francuskom regionu Šarant, gdje se nalazi istoimeni grad.

Jermenska vlada je već odobrila finansijski sporazum s EU, za šta će joj EU dodijeliti tri miliona evra. Glavno tržište za izvoz konjaka iz Jermenije uvijek su bili Rusija i zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza, rekao je ekonomski ekspert iz Jermenije i dopisnik jermenske redakcije Sputnjika Aram Gareginjan.

On je pojasnio da, prema sporazumu Jermenije i EU, ova zemlja mora da ustupi nazive jermenski konjak i šampanjac i da ih više ne koristi.

"U zamjenu za to, EU daje našoj državi grant od tri miliona evra. Taj novac mora da bude iskorišten u skladu s uslovima sporazuma. U sporazumu je fiksirano da za korištenje tog novca treba da bude formirana ekspertna komisija koja će napraviti neku vrstu plana za dalje akcije, odnosno kako da se stvori novi brend za jermensko žestoko piće i da se promoviše na spoljnim tržištima. Međutim, ekspertna komisija nije formirana i još nema plana za dalje akcije", istakao je Gareginjan za Sputnjik.

Gareginjan je naglasio da i na ruskom tržištu Jermenija mora ponovo da pronađe svoje mjesto i poziciju s novim nazivom alkoholnog pića.

"Svi eksperti s kojima sam razgovarao u Jermeniji i Rusiji kažu da sa bilo kakvim drugim nazivom, na primjer brendi, jermenski konjak neće imati takvu finansijsku vrijednost kakvu ima danas. S nazivom brendi već idemo u nisku kategoriju vrijednosti na ruskom tržištu i bilo gdje u segmentu hotela i restorana, online trgovine, supermarketa i generalno u maloprodaji. To je veoma ozbiljan izazov", rekao je on.

Postoji i druga strana medalje, kako kaže Gareginjan, koja nije tajna ni za koga i pojašnjava da u Jermeniji, pa i u Rusiji takođe, jermenski proizvođači žestokog alkoholnog pića koriste naziv konjak ne obraćajuci uvijek pažnju na kvalitet pića.

"Oni misle da ako imaju tako jak brend na terenu Rusije i bivšem SSSR, to znači da ne moraju da rade na jačanju kvaliteta i da samo jedan naziv može da im donese novac i izvoz, a to je konjak. Sada kada još nemaju takvu zaštitu i takav brend, moraju ozbiljnije da rade na kvalitetu i marketingu. To znači da intenzitet konkurencije može da doprinese novom kvalitetu jermenskog alkoholnog pića", objasnio je ekspert.

Integracija Jermenije s EU je ograničena članstvom ove zemlje u Evroazijskoj uniji, rekao je Gareginjan.

