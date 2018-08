Ekonomija u BiH slična američkoj iz 1930.

SARAJEVO - Prema dostupnim, iako nepotpunim informacijama, BiH je u proteklih godinu i po napustilo više od 28 hiljada ljudi koji su svoj odlazak registrovali kod institucija i budućnost potražili u inostranstvu.

Poslodavci iz RS kažu da su prije dvije godine izradili studiju koja je utvrdila da je iz zemlje u protekloj deceniji otišlo 250.000 ljudi.

Stručnjaci napominju da je današnje stanje ekonomije u Bosni i Hercegovini sličnom onom u Sjedinjenim Državama na vrhuncu velike depresije 1930-ih godina.

Problem sa nedostatkom stručne i kvalitetne radne snage eskalirao je u posljednjih 7-8 mjeseci. Nema industrije u BiH koja se ne suočava sa takvim problemima, a veliki broj ljudi odlazi u Sloveniju, Austriju ili Njemačku poručuju iz Udruženja poslodavaca Federacije.

"Generalno na tržištu Bosne i Hercegovine sve je više izražen taj problem nedostatka kvalitetnih kadrova. U posljednjih 7-8 mjeseci iz Centrotransa je otišlo nekih 30 ljudi koji su potražili svoj daljnji angažman u inostranstvu", kaže Safudin Čengić iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Ljudi Bosnu i Hercegovinu napuštaju najviše zbog budućnosti svoje djece i zbog nestabilne političke situacije koja cjelokupnu situaciju čini mnogo težom poručuju iz udruženja poslodavaca RS.

"Mi već dugo godinama imamo obrazovni sistem, koji nikome i nikoga ne služi. Prije svega mi školujemo ljude, ne prema potrebama privrede i ne ona zanimanja koja trebaju privredi, nego prema školskom kadru koji pojedine škole imaju. To što ćemo mi uvoziti radnu snagu sa nekih drugih prostora, to neće biti tako lako ni tako jednostavno i nisam siguran da će to dati nekakve rezultate. Ta radna snaga koja eventualno može doći na naše prostore, niti je obrazovana niti ima struku niti će biti ono zanimanje koje nama treba", navodi Dragutin Škrebić, predsjednik Udruženja poslodavaca RS.

Paradoks

Paradoks je da Bosna i Hercegovina ima registrovanu stopu nezaposlenosti od 35%, a da poslodavci najavljuju uvoženje radne snage, ističe ekonomski analitičar Faruk Hadžić i dodaje da prava opasnost leži u odlasku mladih iz BiH.

"Odlazak mladih je daleko veći problem za generalnu ekonomiju Bosne i Hercegovine, ne samo u ovom segmentu zapošljavanja, iz razloga jer nam raste konstantno broj. Neke projekcije govore da ćemo u narednih 5-6 godina imati između 100 i 150 hiljada novih penzionera. Postavlja se pitanje: ako nam mladi odlaze, raste nam broj penzionera, ko će u smislu zapošljavanja nadomjestiti taj broj i ko će tim ljudima obezbijediti penzije. Tako da, vrlo je izvjesno, ako se nešto podhitno ne desi, ako se ne zaustavi odlazak mladih, mi možemo očekivati ozbiljne ekonomske probleme", ističe Hadžić.

Poslodavci, ali i ekonomisti, upozoravaju da se što hitnije moraju poduzeti akcije po pitanju zakonodavstva i reformi.

(NN/n1info.com)