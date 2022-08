Embargo na rusku naftu duva cijene goriva i u BiH

BANJALUKA - Srbija će od 1. novembra biti pod sankcijama EU za rusku naftu, a to bi se vrlo lako moglo odraziti i na naše džepove, u smislu da dobijemo paprenije cijene na bh. benzinskim pumpama.

Taman kad smo pomislili da se konačno stišava talas poskupljenja naftnih derivata izazvan rusko-ukrajinskom krizom, za vlasnike automobila stiže nova, potencijalno loša vijest.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je, naime, nedavno spomenuo da novembar za Srbiju donosi novi problem: sankcije na rusku naftu.

"Od prvog novembra nema više ruske nafte za nas", rekao je između ostalog Vučić.

Juče je stigla potvrda da će se to zaista dogoditi... Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva i energetike Srbije, rekla je da će Naftna industrija Srbije od 1. novembra naftu morati da nabavlja od drugih snabdjevača na tržištu.

"Šesti paket sankcija EU predviđa zabranu uvoza ruske sirove nafte posle 1. novembra. Nakon ovog perioda biće moguće snabdevanje sirovom naftom samo sa slobodnog tržišta. Mi za tu odluku znamo već dva meseca i radimo sve što možemo da nađemo način da ne dođe do poremećaja na našem tržištu i verujem da ćemo u tome uspeti", rekla je Mihajlovićeva.

Bosna i Hercegovina je zavisna od uvoza goriva koje je gotovo u potpunosti proizvedeno preradom ruske nafte. Mi se, prema dostupnim informacijama, dizelom i benzinom snabdijevamo uglavnom iz četiri pravca: Hrvatske, Srbije, Italije te Grčke.

Ekonomista Admir Čavalić kaže da naše tržište može iskoristiti novonastalu situaciju da opravda buduća poskupljenja.

"Ali, rano je govoriti o tome i mislim da se ovo ne može dovoditi u ravan sa nekim većim šokovima iz ranijih perioda kada govorimo o globalnim lancima snabdijevanja, posebno uzevši u obzir da ne ovisimo samo o jednom izvoru. Dakle, postoje alternative. Ali, moguće je da se ta situacija iskoristi da bi se blago digla cijena koja bi vjerovatno i vrlo brzo pala", rekao je Čavalić za "Nezavisne novine".

Prometnici su oprezni s predviđanjima, ali i oni poručuju da je sve moguće.

"Svakako, ukoliko dođe do prekida isporuka naftnih derivata i gasa u postojećim kanalima snabdijevanja, doći će do promjene načina dopreme i povećanja troškova, što automatski dovodi do povećanja ulaznih i maloprodajnih cijena", potvrdio je za "Nezavisne novine" Dragan Trišić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Republike Srpske.

U udruženjima za zaštitu potrošača kažu da je država dužna da diplomatskim putem traži alternativne kanale kojima bi dopremala naftu, ali to ne radi.

"Diplomacija služi tome da nam osigura neki trgovački put. Cijena nafte na Bliskom istoku je poprilično stabilna, ali lanac distribucije mora osigurati država. Ali znamo da mi nemamo nikakve politike, da se institucije ponašaju neodgovorno", ističe za "Nezavisne novine" Marin Bago, predsjednik Udruženja potrošača "Futura" iz Mostara.

Divljanje cijena goriva prijeti i u Srbiji... Energetičar Milun Babić rekao je za tamošnje medije da očekuje da će poskupljenje biti logična posljedica sankcija.

"Transport nafte će biti drugačiji i komplikovaniji, može se očekivati da će zbog toga i biti poskupljenja te da će to stići i do džepova građana", rekao je Babić.