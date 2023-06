Evro znatno ojačao, da li FED blefira?

FRANKFURT, NJUJORK - Na svjetskim tržištima je odnos evra prema dolaru veoma porastao, dosegnuvši najviši nivo u više od mjesec dana, nakon što je Evropska centralna banka (ECB) povećala kamatne stope i najavila mogućnost daljeg zaoštravanja monetarne politike.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, pao je prošle nedjelje 1,2 odsto, na 102,25 bodova, blizu najnižeg nivoa u mjesec dana.

Pritom je odnos dolara prema evropskoj valuti potonuo 1,8 odsto, pa je cijena evra dostigla 1,0940 dolara, najviši nivo u gotovo pet nedjelja.

Međutim, vrijednost dolara porasla je prema japanskoj valuti, za 1,7 odsto, na 141,80 jena.

Jačanje evra zahvaljuje se povećanju kamata u Evrozoni na najviši nivo u 22 godine.

Naime, Evropska centralna banka (ECB) ponovo je podigla ključne kamatne stope za četvrtinu postotnog boda.

Kamata za refinansiranje banaka tako će ubuduće iznositi 4, a kamata na prekonoćne depozite banaka 3,5 odsto. Od jula prošle godine ECB je podigla kamatne stope u Evrozoni za četiri postotna boda.

Inflacija popušta, ali će ostati prilično visoka, ponovili su u ECB-u u obrazloženju daljeg zaoštravanja monetarne politike.

Uz to, ECB je u novim prognozama znatno podigla procjene inflacije, koja isključuje cijene i energije, u ovoj godini, sa 4,6 na 5,1 odsto. Zbog toga je predsjednica ECB-a Kristin Lagard kazala da će kamate vjerovatno biti povećane i na sjednici u julu.

S druge strane, čelnici američke centralne banke odlučili su da zadrže kamate nepromijenjene, u rasponu od pet do 5,25 odsto.

Međutim, prognoze čelnika FED-a pokazuju da do kraja godine očekuju još barem dva povećanja kamata, i to u raspon od 5,50 do 5,75 odsto.

Zahvaljujući tome, polovinom nedjelje dolarov indeks probio se iznad 104 boda. Međutim, do kraja sedmice oštro je pao jer je na tržištu prevladalo mišljenje da FED "blefira".

Kako inflacijski pritisci u SAD-u popuštaju, a rast privrede usporava, sve se više špekuliše da FED ipak neće povećati kamate na nivo koje njegovi čelnici očekuju, prenosi Poslovni.hr.