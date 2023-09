Evropske cijene gasa porasle 16 odsto, poznat i glavni razlog

Cijene gasa u Evropi porasle su u petak čak 16 odsto u dnevnom trgovanju nakon što su radnici u australijskim postrojenjima za ukapani prirodni gas (LNG) ostvarili svoje prijetnje i započeli štrajk što je rasplamsalo strah od poremećaja u globalnom snabdijevanju.

Cijene TTF-a, referentne vrijednosti na evropskom tržištu, porasle su čak 16 odsto na 35.4 evra po megavat satu u petak ujutro, piše "Financial Times".

Štrajk se odnosi na pogone Gorgon i Wheatstone pod upravljanjem američkog naftnog i gasnog diva "Chevrona", a čini otprilike sedam odsto globalnog snabdijevanja LNG-om.

Sindikati su najavili da će se njihovi članovi najprije uključiti u ograničenu akciju te prekinuti rad do 11 sati, ali ne bude li dogovor postignut do četvrtka, planira se potpuna obustava rada na dvije sedmice. Traže ishode nagrađivanja koji su u "skladu s referentnim standardima industrije koji se primjenjuju na Chevronove saradnike".

"Offshore Alliance", grupacija koja predstavlja dva radnička sindikata, rekla je da su razgovori trajali cijelu sedmicu, ali da dogovor nije postignut. Inače, štrajkovi su prvo trebali biti održani u četvrtak, ali su odgođeni za jedan dan.

Za razliku od "Chevrona", kompanija "Woodside Energy" postigla je "načelni dogovor o nizu pitanja" s "Offshore Allianceom" krajem avgusta. Dogovor je zaustavio eventualne planove o štrajkovima u postrojenjima koja čine oko četiri odsto globalnog snabdijevanja LNG-om.

Američki "Chevron" potvrdio je da su razgovori s radnicima završili bez dogovora. "Pregovarali smo u dobroj vjeri i nastojali smo postići sporazum kojim se postiže tržišno konkurentan ishod. Sindikati nastavljaju tražiti uslove koji su iznad i izvan ekvivalentnih uslova s drugima u industriji, uključujući i nedavno postignute sporazume", izvijestila je kompanija.

Prema pisanju "Financial Timesa", australijski ukapani prirodni gas rijetko stiže direktno do Evrope, ali poremećaji u proizvodnji mogli bi dovesti do poremećaja u globalnom snabdijevanju, a to je ono što brine evropske trgovce zadnjih mjesec dana.

Naime, budu li kupci australijskog gasa u Aziji trebali tražiti alternative, mogli bi se naći u koliziji s Evropom koja je okrenula LNG-u nakon što je prekinuto snabdijevanje gasovodima, prenosi "Poslovni". Zasad je malo znakova da bi se situacija mogla dalje zaoštriti jer su evropska skladišta gasa popunjena preko 90 odsto, a azijska potražnja još nije počela rasti.

"Prvi štrajk koji je započeo samo je ograničen u pogledu snabdijevanja LNG-om s procjenama da će samo jedan ili dva tereta LNG-a biti uklonjena s tržišta", rekao je Tom Marzek-Manser iz konzultantske kompanije za energetiku "ICIS".

Dvosedmični štrajk "uklonio bi oko milion tona LNG-a s tržišta", rekao je Marzek-Manser. Dodaje da "čak i dok Evropa ulazi u zimu s vrlo velikim skladištima, potencijalno smanjenje ponude dodatno pritišće vrlo nježno uravnoteženo globalnom tržište gasa".