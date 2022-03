Evropski roming - nova decenija

Skraćenica "RLAH" Roaming like at home, koji je omogućio građanima evropske unije besplatan roaming, trebao se primjenivati prema prethodnom dogovoru do 30. juna tekuće godine ali je produžen na novi period od 10 godina uz konstataciju povećanja kvaliteta usluge.

Naime, korisnici mobilnih telefona i dalje će moći upućivati pozive kada putuju unutar EU-a bez dodatnih naknada.

Juče je evropski parlament donio odluku kojom je produžena validnost odredbe prema kojima roming na području evropske unije nastavlja se na novi period od deset godina pod istim uslovima.

EU parlament usvojio je proširenje pravila o roamingu, dopuštajući korisnicima iz EU-a da nastave pozivati i prenositi podatke preko svojih granica za iste komercijalne uslove kao kod kuće/u svojoj zemlji.

Trenutni zakon koji je regulisao dosadašnje aranžmane RLAH datira iz 2017. godine. Od ovog perioda, preko 170 miliona građana EU, imala je pogodnost prvi put pozivati i prenositi podatke preko granica svojih zemalja, a po domaćim cijenama kao da se nalaze unutar svoje zemlje.

Građani odnosno korisnici imaće i pravo na kvalitet mobilne mreže u inostranstvu kao u svojoj zemlji, a gdje je dostupan odgovarajući kvalitet mreže.

U segmentu hitnih službi odnosno poziva, nova pravila predviđaju da korisnici mogu pozivati besplatno ili koristiti odgovarajuće aplikacije.

Takođe, podržava se odredba u kojoj nema smanjenje kvaliteta usluga roaminga, prije svega prebacivanje na niži novio npr. 4G na 3G vezu. Korisnici će imati isti kvalitet, kao i brzinu veze koju imaju i u svojoj zemlji.

Ovo su stvarno izvanredne vijesti za građe EU.

Kakvo je stanje kod nas i regiji?

Sredinom prošle godine naš region dobio je odgovarajuću opciju RLAH-a.

Navedena aktivnost predstavlja posljednju fazu realizacije sporazuma koji je zaključen u Beogradu 2019. godine (april) u sklopu Digitalnog samita.

U pitanju je poruka "u roamingu kao kod kuće" od engleske izvedbe "Roam Like At Home". Možemo sa sigurnošću konstatovati da je ovo istorijski dan za nekoliko zemalja, a to su: Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Albanija.

Na osnovu ovog sporazuma cijene telefonskih poziva smanjene su od jula 2019. godine za nešto manje od 30 odsto.

Korišćenjem roming usluga u regionu navedenih država, obračunava se korisniku na osnovu domaćih cijena iz svoje zemlje (iz koje dolazi).

Ukoliko naš građanin se nađe npr. na području Crne Gore na ljetovanju, plaća "roming usluge" u skladu sa tarifnim paketom tj. opcijom koju je ugovorio sa svojim operaterom za domaći saobraćaj prema ostalim mobilnim mrežama u BiH.

Srđan Bjelić je rukovodilac Sektora za prodaju poslovnih rješenja u kompaniji Mtel a.d. Banjaluka. Učestvovao je u realizaciji i implementaciji više stotina telekomunikacionih i ICT projekata u privatnom i javnom sektoru BIiH. Autor je prve mobilne aplikacije "Nikolaj" za pretragu svetinja SPC na području zemalja bivše Jugoslavije.