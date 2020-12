Facebook optužuje Apple da će novim ajfonom smrviti mala preduzeća

"Fejsbuk" je započeo još jedan napad na "Epl" tvrdnjom da će najavljeno unapređenje ajfona, pod velom zaštite privatnosti korisnika, "ubiti" mala preduzeća, a povećati profite elektronskog giganta.

Kompanija koju predvodi Mark Zakerberg navodi da će nove izmjene koje se odnose na privatnost na ajfonu, a podrazumijevaju praćenje aktivnosti uz dozvolu vlasnika telefona, dovesti do toga da reklamni sadržaji na Fejsbuku neće imati ni približno učinak kao do sada, javlja Indipendent.

Iz kompanije "Fejsbuk" navode da će se na udaru ponajviše naći mali biznisi, to jest mala i srednja preduzeća jer više neće moći da se rangiraju za oglašavanje efikasno kao što je to bio slučaj do sada.

Nova pravila, sugerišu u "Fejsbuku", namijenjena su više povećanju "Eplovog" profita nego zaštiti privatnosti korisnika.

Ipak, "Fejsbuk" je potvrdio da će se povinovati izmjenama iz straha od "Eplove" "odmazde", i da je to rizik koji ne smije sebi da dozvoli.

(RTS)