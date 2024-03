Fakultetima po pola miliona za ulaganja na berzu

BANJALUKA, ISTOČNO SARAJEVO, BRČKO - Studenti tri ekonomska fakulteta imaće u narednom periodu mogućnost da uz mentorstvo profesora raspolažu sredstvima od po 500.000 KM i predlože kako i gdje ulagati ta sredstva na berzi.

Ovo će biti omogućeno memorandumom koji će potpisati Saša Stevanović, direktor Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom (PREF), dekani ekonomskih fakulteta u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Brčkom, te direktor Banjalučke berze u srijedu u najvećem gradu Srpske.

U memorandumu, koji je u posjedu "Nezavisnih novina", ističe se da saradnja obuhvata organizovanje učešća studenata fakulteta potpisnika memoranduma u obavljanju stručne prakse na tržištu kapitala u Republici Srpskoj i inostranstvu.

"Tu su i organizovanje praktične nastave, radionica, predavanja i sl. za potrebe zainteresovanih studenata, saradnja naučnog i stručnog osoblja potpisnika memoranduma, saradnja na rješavanju konkretnih stručnih zadataka i zahtjeva fonda, te razmjena naučne i stručne literature i drugih publikacija", navodi se u dokumentu.

Dodaje se da ove aktivnosti podrazumijevaju, ali ne ograničavaju upoznavanje studenata sa pravilima poslovanja na tržištima hartija od vrijednosti, načinama trgovanja, uslovima i ograničenjima trgovanja, pravilima sadržanim u investicionoj politici Fonda, zahtijevanim prinosima i svim pitanjima u vezi sa realizacijom trgovanja.

"U tom smislu Fond će grupama studenata pojedinih fakulteta omogućiti učestvovanje u realizaciji poslova stvarne trgovine hartijama od vrijednosti na način da će u skladu sa svojim internim pravilima omogućiti određen iznos sredstava namijenjenih trgovini, minimalan iznos ulaganja i maksimalan broj hartija u koje se ulaže", piše u memorandumu.

Saša Stevanović, direktor PREF-a, rekao je da je cilj da se proširi baza onih koji, ako ništa, razmišljaju o tržištu hartija od vrijednosti u Republici Srpskoj i svijetu.

"Memorandum treba da stvori okvir za saradnju nas kao PREF-a sa akademskom zajednicom i studentima koji su budućnost i koji tek treba da postanu na neki način aktivni učesnici na tržištu. Kao društvo, moramo voditi računa o tome i razmišljati u pravcu budućnosti. Ideja je da fakulteti, odnosno profesori i studenti imaju po 500.000 KM na raspolaganju i da oni predlože kako i gdje ulagati. Naravno, konačna riječ biće na PREF-u i vjerujem da ćemo kroz saradnju napraviti dobar rezultat. Ovo je i jedan vid prakse za studente, što znači da će, osim teoretskog dijela koji dominira na fakultetima, i u praksi osjetiti kako funkcioniše tržište kapitala. Osim nas i fakulteta, u memorandum je uključena i berza, tako da studenti koji žele mogu naučiti kako to sve ukupno funkcioniše, što je i glavni cilj svega, jer trebaju nam mladi ljudi koji razmišljaju i koji će razmišljati u pravcu razvijanja tržišta kapitala. Smatramo da je nauka uz praksu jedini ispravan put za školovanje i da danas, sutra imamo ljude koji su spremni da razvijaju ono što su nam generacije prije nas ostavile", objasnio je Stevanović.

Milenko Krajišnik, dekan Ekonomskog fakulteta u Banjaluci, istakao je da je važno za praksu da studenti u stvarnom vremenu i sa stvarnim hartijama od vrijednosti imaju dodira i vide kako se vrši investiranje.

"Konačne investicione odluke donosiće investitor, odnosno PREF, koji je ovlašten zakonom da vrši investiranje, a studenti će davati prijedloge i sugestije analizirajući tržište. To nije praksa na simuliranim modelima, već na stvarnom. Ovo je važno za studente, posebno za one koji imaju više interesovanja za hartije od vrijednosti i rad finansijskih tržišta. Oni će imati prvi dodir sa stvarnim investiranjem, stvarnim tržištem i vidjeti kako se to radi. Koristiće određene platforme na kojima se prikupljaju određeni podaci za analize, te modele za analizu investicionih povrata sredstava", naglasio je Krajišnik.

Milan Božić, direktor Banjalučke berze, istakao je da je memorandumom predviđeno da berza obezbijedi softversku podršku za realizaciju projekta.

"Softver omogućava praćenje rezultata ulaganja u hartije od vrijednosti na domaćem i stranim tržištima. Performanse ulaganja se mogu pratiti po portfeljima kojima upravljaju različiti menadžeri. Ideja je da se kroz mentorstvo investicionih menadžera iz PREF-a omogući studentima sticanje praktičnih znanja o tržištu kapitala. Ovakvi projekti koji imaju za cilj da se poveća znanje o rizicima i prinosima koji su povezani sa investiranjem na tržištu kapitala stvaraju preduslove za ekonomski razvoj koji bi bio više zasnovan na investicijama koje dolaze iz štednje stanovništva", naglasio je Božić.

