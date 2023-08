Forto sa direktorima aerodroma i BHDCA: "Ukidanje takse nije moguće"

SARAJEVO - Naknada koju Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA) naplaćuje od avio-kompanija po osnovu Odluke o visini naknade koju plaća operator vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezenog tereta u odlasku sa aerodroma u BiH ne može biti ukinuta, poručio je danas direktor BHDCA Čedomir Šušnjar nakon sastanka sa direktorima svih bh. aerodroma i ministrom komunikacija i transporta BiH Edinom Fortom.

Prema riječima Šušnjara, sporna taksa od tri KM može biti samo smanjena.

"Ukidanje takse nije moguće, ići će se na smanjenje. Ne mogu reći koliko bi to iznosilo, znaće se tek kad krenu pregovori. Napravićemo procjenu šta dobijamo, da li su takse pravi razlog odustajanja kompanija, lično mislim da nisu. Znači, ukoliko izlazimo u susret, pogotovo lowcost kompanijama, moramo znati šta dobijamo zauzvrat", poručio je Šušnjar.

Prvi čovjek BHDCA kazao je i da na snazi ostaju sve tužbe koje je Direkcija pokrenula protiv aerodroma u Tuzli i Banjaluci, jer nisu dostavili izvještaje o putnicima, pa Direkcija nije bila u mogućnosti da naplati taksu od avio-prevoznika.

"Ti procesi su i dalje u toku. Mislim da je donesena presuda za Tuzlu za period 2017-2019. Tuzlanski kanton će kao vlasnik aerodroma to morati uplatiti u budžet. Mislim da se odustalo od mostarskog aerodroma zato što su to značajno mala sredstva. Banjaluka je u procesu, to je još na sudu", kazao je Šušnjar.

Ibrica Berberović, izvršni direktor Aerodroma Mostar, kazao je da određene administrativne barijere (prije svih sporna taksa) onemogućavaju pregovore sa niskobudžetnim avio-kompanijama, zbog čega je poslovanje aerodroma otežano.

Natalija Trivić, vršilac dužnosti direktora "Aerodroma Republike Srpske", istakla je da predstavnici aerodroma nisu protiv naplate taksa, ali da se moraju gledati interesi koji će dovesti do toga da se poveća broj linija i putnika. Isto je potvrdio i Elvedin Begić, izvršni direktor za saobraćaj i usluge Aerodroma Sarajevo, dodajući da je na sastanku dogovoreno da se konkretni prijedlozi usvoje i iznesu do 5. septembra.

Ministar komunikacija i transporta BiH Edin Forto naglasio je da odlazak niskobudžetnih avio-kompanija pogađa ne samo građane, već i bh. privredu, zbog čega ključni cilj mora da bude da se taj trend okrene.

"Cilj je broj putnika. Ako mene pitate to je jedino mjerilo za aerodrome. Dešavanja u Tuzli su povod da sjednemo jer to možda neće biti zadnja loša vijest jer u regiji imamo trendove koje BiH ne prati. Oni tamo jačaju i na bazi naših aerodroma", zaključio je Forto.