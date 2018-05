Francuzi Trampu: Nije trgovina Divlji zapad

PARIZ - Francuski ministar finansija Bruno Le Mer je izjavio da SAD ne bi trebalo da doživljavaju globalnu trgovinu kao Divlji zapad ili kao "obračun kod OK Korala".

"Globalna trgovina nije obračun kod OK Korala", rekao je Le Mer, dodajući da se tu ne radi o tome ko će koga napasti i čekanju ishoda kako bi se vidjelo ko je preživio.

Le Merov komentar je došao poslije sastanka sa američkim državnim sekretarom za trgovinu Vilburom Rosom, samo nekoliko sati uoči odluke Vašingtona o tome da li će uvesti tarife na uvoz čelika i aluminjuma iz EU, prenosi agencija AP.

Američke tarife na evropske metale bi, prema riječima Le Mera, bile neopravdane i opasne po privredni rast i slobodnu trgovinu.

"Od američkih vlasti u potpunosti zavisi odluka da li žele da uđu u trgovinski konflikt sa svojim najvećim partnerom, Evropom", kazao je Le Mer novinarima poslije sastanka sa Rosom u Parizu, prenosi agencija Rojters.

Le Mer je ponovio da će EU preduzeti "sve potrebne mjere" kako bi odgovorila, ukoliko SAD odluče da uvedu tarife.

Američki državni sekretar za trgovinu Vilbur Ros je u intervjuu za francuski list Figaro rekao da će eskalacija trgovinskog spora između SAD i EU zavisiti od reakcije evropskog bloka.

Mada nije direktno potvrdio da će američka vlada odlučiti da uvede tarife, on je poručio sljedeće:

"Na Evropskoj uniji je da odluči da li želi da preduzme mjere odmazde. Sljedeće pitanje bi bilo: kako će reagovati predsjednik (Donald Tramp)? Videli ste njegovu reakciju kada je Kina odlučila da se osveti. Ako dođe do eskalacije, to će biti zato što se EU odlučila na odmazdu", izjavio je on.

Ros je dodao da će odluka Vašingtona biti objavljena danas ili prije otvaranja berze ili nakon njenog zatvaranja.

Ros je takođe kazao da Vašington ne želi trgovinski rat sa EU. Predsjednik SAD je u martu uveo carine od 25 odsto na uvoz čelika i od 10 odsto na uvoz aluminijuma, ali je odobrio privremeno izuzeće od tih tarifa za EU, Kanadu, Meksiko, Brazil, Australiju i Argentinu.