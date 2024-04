Gase se najjače kompanije u Njemačkoj

Talas stečajeva kosi Njemačku već godinama. Kriza je počela sa pandemijom korona virusa, a kasnije se samo produbila. Neke od najvećih kompanija nisu mogle da izdrže visoku inflaciju, iz dana u dan sve je više onih koje podnose zahtjev za stečaj.

Broj zatvorenih firmi iz dana u dan sve je veći, neke su stare čak i više od jednog vijeka. Iako je Njemačka jedna od najvećih svjetskih ekonomija, kriza ni nju nije zaobišla. Stručnjaci u Njemačkoj nisu optimisti, prenose njemački mediji.

U posljednjih deset dana više od 5 kompanija podnijelo je zahtjev za stečaj. Stručnjaci kažu da je sve to posljedica pada kupovne moći potrošača, inflacije... Sve industrije su na udaru i trenutno nema pošteđenih.

Alkoholna pića uglavnom nisu jeftina, a kada se tome dodaju inflacija i rastući troškovi života, upravo su ona prva na kojima potrošači štede. Izgleda da je jedan relativno mladi njemački brend, Elephant Gin, pogođen upravo kulminacijom tih činioca, a njemački mediji pišu da je kompanija u stečaju.

Zahtjev za stečaj podnesen je Okružnom sudu, a advokat Gordon Gajzer imenovan je za privremenog stečajnog upravnika. On sada želi da pronađe investitora za kompaniju, piše WirtschaftsWoche, a prenosi Indeks.

Tesa i Robin Gerlač, osnivači Elephant Gina, željeli su svom džinu da daju afrički prizvuk. Naime, 15 odsto prodajne cijene svake flaše bilo bi donirano projektima zaštite slonova. Kompanija tvrdi da je na ovaj način već donirala milion evra.

Njemačka kompanija "Breckle" je nedavno proizvodila oko 3.000 dušeka dnevno u ogromnoj fabrici. Ali sada je grupa podnijela zahtjev za bankrot. Proizvođač je u krizi, navode njemački mediji.

Proizvođač madraca "Breckle" iz Donje Saske je podnio zahtjev za bankrot. Prema pisanju medija, "Breckle GmbH Märzeten GmbH" i "Lapur GmbH" navodno su podneli zahtjev za nesolventnost sudu u Göttingenu, prenosi Fenix-magazin.

Proizvodni pogon Northeim jedna je od najvećih fabrika madraca i kreveta u Evropi. Veličine je 80.000 kvadratnih metara. Rainer Eckert za sada je imenovan za stečajnog upravnika, a proizvodnja će se nastaviti uprkos stečaju. Zaposleni su o tome obaviješteni u ponedjeljak ujutru.

Gravis

Nakon 38 godina, njemački trgovački lanac elektronikom Gravis, najpoznatiji kao Eplov (Apple) partner, zatvara svoja vrata. Bez posla ostaje oko 400 radnika.

"Nakon gotovo četiri decenije poslovanja kompanija za prodaju računara, Gravis, iz Berlina je pred stečajem. Trgovac elektronikom zatvoriće sve svoje prodavnice u Njemačkoj", potvrdio je portparol firme.

Nije poznato kada će se zatvoriti 37 poslovnica i online shop, ali sigurno je da će to biti do kraja godine. Kako je rekao potparol Gravisa, sve prodavnice u Njemačkoj zatvoriće se do 31. decembra.

Gravis posljednjih godina nije mogao da prati brzi razvoj online trgovine i promjenjive potrebe potrošača. Firmu je prije nekoliko godina preuzela Freenetova podružnica Mobilcom-Debitel, ali ni to nije pomoglo Gravisu u poslovanju.

Masovni bankroti kafića i restorana

Kriza zatvara restorane i kafiće u Nemačkoj – teška vremena za nemačke ugostitelje se nastavljaju.

Od prve pandemijske godine 2020. zatvoreno je oko 48.000 kompanija, a 6100 ih je otišlo u stečaj, pokazalo je istraživanje agencije Kreditreform.

Stručnjaci očekuju dalji loš trend.

"Talas je tek počeo", rekao je Patrik-Ludvig Hanč, voditelj istraživanja agencije, prenosi dpa.

Samo prošle godine svaki deseti preduzetnik u gastronomiji odustao je od posla. Zatvoreno je 14.000 lokala, što je više nego u prethodne tri godine.

Pekara Grau

Tradicionalni njemački lanac pekara Grau odlučio je da nakon 80 godina rada zatvori svoja vrata.

Njemački mediji pišu, kako je odluka o konačnom zatvaranju donesena nakon što je lanac jedno vrijeme bio u stečaju.

Tradicionalna njemačka pekara nakon 80 godina rada se trajno zatvara uprkos dugoj istoriji firme i mjerama za spas, prenosi Feniks magazin.

Pekarski lanac Grau iz Štutgarta postoji od 1939. godine. Oduvijek ga je karakterisao visoki kvalitet pekarskih proizvoda i jedinstvena korporativna filozofija. Na leto 2023, morala je da podnese zahtjev za stečaj.

Tada su mnogi smatrali da je kriva vlasnica Ines Grau, koja lanac pekara vodi već 37 godina. Bilo je tvrdnji da kompanija nastavlja da se širi iako nema dovoljno novca za postojeće poslovnice i radnike.

Mjere su, između ostalog, uključivale zatvaranje nekoliko poslovnica, unutrašnje restrukturiranje i prilagođavanje proizvoda. Grau je stoga vjerovala u novi početak. Ipak, stečajni upravnik zahtijevao je dalje mjere restrukturiranja.

(Fenix-magazin)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.