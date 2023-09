Globalna nestašica litijuma očekuje se već 2025. godine

Svijet bi mogao da se suoči sa nestašicom litijuma već 2025. godine, jer potražnja za tim metalom, od koga se prave električne baterije - raste brže od proizvodnih kapaciteta.

Kako je prenio "CNBC", istraživačka jedinica kompanije Fitch Solutions bila je među onima koji predviđaju deficit litijuma do 2025.

"Očekujemo prosječan godišnji rast od 20.4 odsto godišnje za litijumom u Kini samo za električna vozila tokom 2023-2032", navodi se u izvještaju te kompanije.

Nasuprot tome, ponuda litijuma u Kini će porasti samo za šest odsto u istom periodu, a kako se dodaje, to ne može da zadovolji ni jednu trećinu predviđene potražnje za litijumom.

Prema podacima kompanije Refinitiv, u svijetu trenutno postoji 101 rudnik litijuma.

Kina je treći najveći svjetski proizvođač litijuma, koji je sastavni element baterija za električna vozila.

Svijet je 2021. proizveo 540.000 tona litijuma, a do 2030. godine svjetski ekonomski forum predviđa da će globalna potražnja dostići preko tri miliona metričkih tona.

Prema predviđanjima kompanije S&P Global Commodity Insights, prodaja električnih vozila bi trebalo da dostigne 13.8 miliona u 2023. godini, ali će naknadno skočiti na više od 30 miliona do 2030. godine.

Korin Blanšar, direktorka Dojče banke za istraživanje litijuma i čiste tehnologije, rekla je da do kraja 2025. vidi "skromni deficit" od oko 40.000 do 60.000 tona litijum karbonata godišnje, ali dodaje da će deficit te sirovine dostići 768.000 tona do kraja 2030. godine.

Drugi analitičari ne vide da će nestašice nastupitit toliko brzo, ali ipak predviđaju da će ozbiljninji manjak da se bilježi krajem decenije.

Cijene litijuma dostigle su istorijski maksimum 2022. godine, na rekordnih 600.000 juana po toni, što je bilo više od 12 puta u odnosu na cijene u januaru 2021. godine, navodi "NovaEkonomija".