Globalni forum o nikotinu održan u Varšavi: Kako pomoći pušačima?

Uprkos činjenici da se duvanski proizvodi kontrolišu već decenijama milijarda ljudi širom svijeta i dalje ih konzumira, a broj konzumenata se na godišnjem nivou smanjuje za samo jedan odsto.

Upravo ovo je bio fokus Globalnog foruma o nikotinu koji je održan protekle sedmice u Varšavi gdje su prisutni svjedočili ozbiljnoj raspravi o smanjenju štetnosti od duvana i pravu na izbor te popločali put za iduću deceniju u svijetu koji ide prema proizvodima bez dima.

Naime, više od 70 govornika među kojima su međunarodni specijalisti za javno zdravlje, naučnici, ljekari, regulatori, potrošači i proizvođači zajedno sa nekoliko stotina delegata raspravljalo je o alternativnim rješenjima i ulozi bezdimnih nikotinskih proizvoda koji imaju potencijal manjeg rizika po zdravlje ljudi.

Globalan stav stručnjaka u ovoj oblasti je da se nikada ne započne sa pušenjem i da se odmah prekine, ali praksa pokazuje da od 10 ljudi koji to pokušaju, samo jedan uspije. Stoga se postavlja pitanje kako pomoći pušačima?!

Odgovor leži u nauci i tehnologiji koje su razvile nove generacije proizvoda koje rješavaju problem koji je glavni uzročnih svih bolesti povezanih sa pušenjem, a to je sagorijevanje duhana.

“Neke od procjena koje smo dobili do sada pokazuju da su proizvodi koji ne sagorijevaju duvan u 90 odsto slučajeva manje rizični. Ukoliko se riješite izgaranja i isporučite ga u mješavini kapljica, ili bezdimnih proizvoda koji ne sagorijevaju duvan nikotin ulazi u pluća, ali ne postoje svi oni otrovni proizvodi koji idu s njim, tako da se tijelo izlaže daleko nižim razinama toksinogena”, istakao je ovo za "Nezavisne novine" Klajv Bejts, stručnjak za kontrolu duhana i direktor kompanije “Counterfactual Consulting Limited”.

On je mišljenja da postoji mnogo kontroverzi u ovoj oblasti a manjak znanja najčešće dovodi u zabludu.

“Čujemo komentare poput “alternative sadrže teške metale u sebi”, međutim, činjenica je da su ti teški metali na toliko niskoj razini da uopšte ne bi trebali da izazivaju tokiskološku zabrinutost. Smatram da je problem taj što su ljekari suočeni s nizom zbunjujućih tvrdnji i pseudonaučnih argumenata, često iz vrlo upitnih izvora dok brojke i nauka ukazuju na nešto sasvim drugo”, jasan je Bejts.

Zanimljivo je da Bejts nije konzument duvanskih proizvoda bilo kakve vrste te da njegovo djelovanje na ovom polju ima za cilj poboljšanje javnog zdravlja.

“Mnogo konzumenata duvanskih proizvoda su dolazi iz manje razvijenih zemalja te su nižeg imovinskog statusa, razlozi su razni, no ono što se njima može pružiti jesu manje štetne alternative.

Dopustimo im kada već nešto plaćaju da to bude manje štetno, samim tim to je velika pobjeda. Donosioci odluka ne moraju ništa da ulažu, niti da reklamiraju manje štetne alternative, njihovo je samo da stanu po strani i paze da ti proizvodi budu što sigurniji a tržište će da uradi ostalo", smatra on.

Duhanske kompanije se transformišu i „izbacuju“ tehnološki nove nikotinske prozvode, te se sve više čuju zahtjevi da pušači treba da znaju da postoje takvi inovativni nikotinski proizvodi koji imaju potencijal manjeg rizika, naravno od provjerenih proizvođača i temeljno ispitani sa konstantnom kontrolom i preventivnim akcijama da mladi, posebno maloljetnici, nikako nemaju pristup ovim proizvodima.